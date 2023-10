¿Cuna de innovación o fuente de privilegios?

Cartas

Señor Director:

El ecosistema de startups plantea una interrogante crítica: ¿realmente está cumpliendo su rol de respaldar a los emprendimientos hacia el éxito? O, por otro lado, ¿se ha convertido en un medio aprovechado por un grupo selecto que explota el sistema para sus intereses personales?

Enfocándonos en un caso concreto, StartUp Chile divide su “apoyo” en tres fondos dirigidos principalmente a empresas tecnológicas con enfoque en escalabilidad. Estos programas se dividen en tres etapas: Build, Ignite y Growth. Build otorga 10 millones, Ignite tiene un límite de 50 millones, y Growth alcanza 75 millones. Es importante destacar que estos fondos tienen condiciones y sólo cubren el 90%, dejando el 10% restante en manos de los emprendedores.

¿Puede un emprendimiento tecnológico prosperar con solo 10 millones? Los costos del desarrollo, programadores, etc., no se condicen con el “apoyo”. ¿Realmente brindamos apoyo o alentamos el fracaso? Hace unos días la ex directora de StartUp Chile, ahora directora de ‘Emprende tu Mente,’ mencionó que las políticas públicas son robustas, pero necesitan más financiamiento, o sea más de nuestros impuestos.

Los beneficiarios principales del ecosistema emprendedor, incluyendo StartUp Chile, son sus ejecutivos con altos salarios, consultores con grandes presupuestos, que se pasean liderando el ecosistema. La pregunta es si estos ejecutivos están comprometidos con el éxito de más empresas y si se les supervisa adecuadamente. Parece que no, dado el alto porcentaje de fracaso sin mejoras sustanciales.

El ecosistema emprendedor en Chile requiere una revisión crítica. Debemos garantizar que los fondos públicos se utilicen eficientemente y que el espíritu emprendedor basado en mérito prevalezca sobre los intereses de unos pocos.

Sebastián Jaramillo Bossi

CEO Grupo3