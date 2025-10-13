Datos, la clave para una IA ética

Señor Director:

Mientras en el hemisferio sur nos entusiasmamos con crear modelos de inteligencia artificial, en el norte la discusión está centrada en que el verdadero poder de la IA no está en el modelo, sino que en los datos.

Datos confiables, curados, representativos y gestionados con transparencia son el verdadero cimiento de una inteligencia artificial ética. Sin esa base, cualquier modelo, por avanzado que sea, corre el riesgo de amplificar sesgos, reproducir desigualdades o tomar decisiones injustas.

Entrenar un modelo hoy es técnicamente sencillo; lo complejo y verdaderamente valioso es preparar, proteger y gobernar los datos con responsabilidad. Si queremos hablar de ética en la IA, debemos preguntarnos primero qué datos la sustentan, quién los resguarda y con qué propósito.

Chile tiene talento, instituciones y una infraestructura digital en crecimiento. El desafío no

solo es técnico, es construir una cultura de datos responsable, que sea garante de una IA que se desarrolla sobre bases éticas, confiables y transparentes.

Rodrigo Roa

Director Ejecutivo Data Observatory