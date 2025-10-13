Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Datos, la clave para una IA ética

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 14 de octubre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Mientras en el hemisferio sur nos entusiasmamos con crear modelos de inteligencia artificial, en el norte la discusión está centrada en que el verdadero poder de la IA no está en el modelo, sino que en los datos.

Datos confiables, curados, representativos y gestionados con transparencia son el verdadero cimiento de una inteligencia artificial ética. Sin esa base, cualquier modelo, por avanzado que sea, corre el riesgo de amplificar sesgos, reproducir desigualdades o tomar decisiones injustas.

Entrenar un modelo hoy es técnicamente sencillo; lo complejo y verdaderamente valioso es preparar, proteger y gobernar los datos con responsabilidad. Si queremos hablar de ética en la IA, debemos preguntarnos primero qué datos la sustentan, quién los resguarda y con qué propósito.

Chile tiene talento, instituciones y una infraestructura digital en crecimiento. El desafío no

solo es técnico, es construir una cultura de datos responsable, que sea garante de una IA que se desarrolla sobre bases éticas, confiables y transparentes.

Rodrigo Roa

Director Ejecutivo Data Observatory

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Más de US$ 75 mil millones vale en Chile el trabajo en la casa y de cuidados, y las mujeres aportan sobre el 65%
2
Mercados

Cómo cambió la cartera de cotizantes de las AFP: la mayoría envejeció y solo dos crecen en proporción de jóvenes
3
Economía y Política

Jennifer Vanderhart, economista de Estados Unidos: “Aún hay algunas cosas que Chile podría hacer para reforzar la protección de la propiedad intelectual”
4
Empresas

Choques a postes, “cambiazo” y robo de paneles solares muestran sofisticación de delitos contra empresas en Chile
5
Mercados

Jara y Kast mantendrían el subsidio a tasa de interés hipotecaria, mientras que equipo de Matthei afirma que es una medida transitoria
6
Mercados

Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a septiembre
7
DF LAB

Fundadores de Cornershop y Platanus Ventures invierten en startup que aplica IA al mundo legal
8
Mercados

Compañía de seguros Zurich enfrenta huelga nacional tras fallida negociación colectiva con sindicato
VER MÁS
VER MÁS