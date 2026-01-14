Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Debate habitacional

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 15 de enero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha respondido en carta a DFuna crítica gremial expresada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) respecto a la falta de confianza en el sector privado que percibimos durante los años recientes.

En ella señala que “el sector inmobiliario de altos ingresos atraviesa una crisis”. Este es un ejemplo de la diferente comprensión del problema. La crisis de asequibilidad de la vivienda es transversal a todos los niveles de ingresos, como bien lo saben muchas familias de ingresos medios. El esfuerzo desplegado por el Minvu en su plan de emergencia es precisamente prueba de esto, con el efecto de abultar el presupuesto del ministerio a un nivel fiscalmente insostenible y con postergaciones sin precedentes en el cumplimiento de sus obligaciones financieras con las empresas contratistas, pero sin abordar las causas del aumento del precio de la vivienda.

Las causas de fondo han sido evaluadas en diversos estudios académicos y coinciden en tres elementos: el alza de los costos, principalmente del suelo; mala regulación y mal diseño de políticas públicas.

La ADI no está pidiendo, como señala el ministro, “políticas para el segmento sin subsidio”, ni “desregulación excesiva”, “subsidios sin transparencia” o “bajar estándares de la vivienda social”. Lo que queremos es que se aborde con decisión y prioridad aquellos elementos que encarecen tanto la vivienda pública como la privada.

Como ADI, consideramos que la colaboración público-privada es la principal herramienta para construir, como señala el ministro, mejores ciudades para las personas.

Mauricio Varela

Presidente DE ADI

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Hay una realidad, tenemos pocos recursos": Kast empieza a sincerar señales de austeridad de cara a su llegada a La Moneda
2
Mercados

Banco Central reconoce error de un informante en dato del mercado de divisas: no hubo un fuerte desarme de la posición extranjera contra el peso chileno
3
Mercados

Saieh vuelve a vender acciones de SMU en la bolsa: recaudó más de US$ 3 millones
4
Empresas

¿Quién es la gigante china que hacía los túneles de la Línea 7 y cuyo contrato fue terminado por Metro?
5
Economía y Política

Deuda pública alcanza nuevo récord y supera el 43% del PIB por primera vez desde la década de los 80
6
Regiones

Tras 15 años de espera, histórico proyecto de Viaducto Chacabuco anunció entrega para fines de junio
7
Internacional

Estos son los 75 países a los que Estados Unidos les suspendió la tramitación de visas
8
Economía y Política

Polémica por investigación criminal contra Powell aterriza en Chile y exbanqueros centrales delinean impactos sobre los mercados
VER MÁS
VER MÁS