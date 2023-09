Democratización financiera

Cartas

Señor Director:

No cabe duda de entre los grandes desafíos que tendrán las Fintech en los próximos años, estará precisamente en su capacidad de cumplir con los requerimientos sin perder su capacidad de innovación, su capacidad de creación y de establecer nuevos criterios.

Si observamos en detalle lo que está pasando en América Latina, particularmente lo que respecta a procesos inflacionario con un alto grado de intervención estatal - como es el caso de Argentina - observamos que las Fintech son la opción que está viendo el público para mantener el control de sus finanzas y lograr sortear el vendaval inflacionario. Esto las convierte en un gran espacio de democratización de las finanzas, de eliminación de los límites territoriales y, por lo tanto, son uno de los grandes íconos de defensa de la libertad económica.

En Chile estamos avanzando. La Comisión para el Mercado Financiero está haciendo un gran trabajo, convocando, a través de mesas, a todos los actores de la industria para definir criterios, fijar bordes y establecer reglas del juego claras.

Somos un país referente y ejemplo para el resto del continente y esperamos no perder terreno. Debemos seguir haciendo las cosas bien, al menos en lo que respecta a la industria Fintech, porque el mundo no va a esperar que Chile despierte o reaccione si nos quedamos atrás.

María Fernanda Juppet

CEO Cryptomarket