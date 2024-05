Desintegración tributaria, ¿simplifica el sistema?

Cartas

Señor Director:

La actual propuesta de Reforma Tributaria plantea modificar nuestro sistema tributario creando un impuesto a la distribución de dividendos con una tasa de un 7%, eliminando el registro de créditos (SAC), creando un nuevo Registro de Rentas de Terceros, y creando un impuesto a las rentas del capital con una tasa de un 13%.

Eliminar el SAC no sería un avance relevante para simplificar el sistema, ya que seguiría existiendo hasta que se agoten esas rentas mediante distribución, lo que no tiene plazo. Las dos experiencias anteriores del impuesto sustitutivo han mostrado que no todos los contribuyentes las han aprovechado, por lo que tendría que subsistir el SAC, o, por ejemplo, hacer el impuesto sustitutivo obligatorio, lo que podría presentar rasgos expropiatorios.

Por otra parte, la creación de dos nuevos impuestos sin eliminar ninguno de los existentes es sin duda una nueva carga para los contribuyentes y para el SII.

Finalmente, se indica que se otorgará un crédito a los no residentes para no afectar la aplicación de la Cláusula Chile (dividendos al extranjero con tasa del 35%). Sin embargo, esto implica que seguiría habiendo casos de impuesto corporativo que sí genera crédito contra impuestos finales, por lo que aún menos simplificación habrá, y quizás, ¿un nuevo tipo de registro?

Alfonso Niklitschek

Asociado senior Guerrero Olivos