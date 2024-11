Diagnóstico erróneo en subsidios eléctricos

Cartas

Señor Director:

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó, el miércoles pasado, el proyecto de ley para ampliar el subsidio eléctrico (11 a favor y 1 en contra). Esta amplia aprobación no asegura un apoyo pleno, ya que algunos parlamentarios expresaron inquietudes sobre los mecanismos de financiamiento que afectan a la industria eléctrica.

Es crucial que el debate evalúe los efectos a largo plazo sobre la certeza regulatoria del proyecto. La alteración del régimen de contratos para suministros regulados, aunque sea leve, podría desincentivar la inversión futura y aumentar los precios. Asimismo, la sobretasa “transitoria” al impuesto verde se convertiría en un gravamen recaudatorio que no cumple sus objetivos ambientales.

Respecto a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), algunas afirmaciones deben revisarse. La idea de que el régimen de precio estabilizado de los PMGD representa un subsidio es falsa; este solo reduce fluctuaciones de caja y no distorsiona la competencia, como confirmó recientemente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

En resumen, aunque los objetivos del Ejecutivo son loables, la iniciativa presenta riesgos regulatorios significativos y se basa en un diagnóstico erróneo del mercado. Ignorarlo podría perjudicar el desarrollo industrial y resultar en tarifas más altas para los usuarios, contrario a los objetivos del proyecto. Esperamos que el próximo debate aborde estas preocupaciones y busque soluciones técnicas y sostenibles para asegurar una buena regulación.

María Fernanda Brahm

Abogada socia Arteaga Gorziglia

Miguel Pelayo S.

Abogado senior Arteaga Gorziglia