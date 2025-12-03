Señor Director:

El proyecto de Sala Cuna Universal resuelve una necesidad urgente de ampliar el acceso al cuidado infantil y promover la corresponsabilidad entre trabajadores y empujar el desarrollo económico de nuestro país. Para que esta iniciativa avance hacia una implementación efectiva, es importante realizar ciertos ajustes que permitan asegurar claridad normativa y un funcionamiento adecuado del sistema.

Uno de los aspectos a precisar es el diseño del Fondo de Sala Cuna. Resulta necesario establecer límites claros y permanentes respecto del aporte que corresponde a los empleadores, de modo que la cotización obligatoria del 0,3% opere como un marco definido y previsible. La certeza jurídica contribuye a que empresas de todos los tamaños puedan planificar adecuadamente su participación en el sistema.

Asimismo, es importante abordar explícitamente la situación que se produce cuando, por indicación médica, un niño o niña no puede asistir a un establecimiento. En el nuevo esquema, esta circunstancia requiere un mecanismo que evite duplicidades y permita que el beneficio llegue de manera directa al hogar. Por ello, se propone que el Fondo contemple también subsidios domiciliarios equivalentes al servicio de sala cuna, liberando al empleador de pagos adicionales más allá de su cotización legal.

Incorporar estas precisiones fortalecerá la coherencia del modelo y facilitará su implementación. Con estos ajustes, el proyecto podrá ser aprobado con un diseño claro, moderno y acorde con los principios de un sistema universal de cuidados.

La meta común es avanzar hacia una política pública que amplíe derechos, apoye a las familias y entregue certezas para todos los actores involucrados. Por ello, es necesario que el debate legislativo concluya con un acuerdo que permita aprobar este proyecto de ley dentro de plazos razonables, con las definiciones que aseguren su buen funcionamiento y sostenibilidad.

María Teresa Vial A.

Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago