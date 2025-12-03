Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Diseño del Fondo de Sala Cuna

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 4 de diciembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

El proyecto de Sala Cuna Universal resuelve una necesidad urgente de ampliar el acceso al cuidado infantil y promover la corresponsabilidad entre trabajadores y empujar el desarrollo económico de nuestro país. Para que esta iniciativa avance hacia una implementación efectiva, es importante realizar ciertos ajustes que permitan asegurar claridad normativa y un funcionamiento adecuado del sistema.

Uno de los aspectos a precisar es el diseño del Fondo de Sala Cuna. Resulta necesario establecer límites claros y permanentes respecto del aporte que corresponde a los empleadores, de modo que la cotización obligatoria del 0,3% opere como un marco definido y previsible. La certeza jurídica contribuye a que empresas de todos los tamaños puedan planificar adecuadamente su participación en el sistema.

Asimismo, es importante abordar explícitamente la situación que se produce cuando, por indicación médica, un niño o niña no puede asistir a un establecimiento. En el nuevo esquema, esta circunstancia requiere un mecanismo que evite duplicidades y permita que el beneficio llegue de manera directa al hogar. Por ello, se propone que el Fondo contemple también subsidios domiciliarios equivalentes al servicio de sala cuna, liberando al empleador de pagos adicionales más allá de su cotización legal.

Incorporar estas precisiones fortalecerá la coherencia del modelo y facilitará su implementación. Con estos ajustes, el proyecto podrá ser aprobado con un diseño claro, moderno y acorde con los principios de un sistema universal de cuidados.

La meta común es avanzar hacia una política pública que amplíe derechos, apoye a las familias y entregue certezas para todos los actores involucrados. Por ello, es necesario que el debate legislativo concluya con un acuerdo que permita aprobar este proyecto de ley dentro de plazos razonables, con las definiciones que aseguren su buen funcionamiento y sostenibilidad.

María Teresa Vial A.

Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones
2
Regiones

"Estoy lleno de máquinas, pero no tengo choferes": Buses Renacer de Curicó no puede competir con salarios de la minería y cierra operaciones
3
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
4
Regiones

Premio Nobel y astrónomos mundiales piden a Boric detener proyecto de AES Andes por amenaza a Observatorio Paranal
5
Empresas

Entel y América Móvil van en solitario por Telefónica tras fin de alianza y WOM presenta su oferta vinculante
6
Economía y Política

La inflación volvería a repuntar en noviembre de la mano de un rebote de precios tras el Cyber Monday
7
Empresas

Vecinos de Calera de Tango arremeten contra el MOP e ingresan denuncia en Contraloría por controversia en autopista Orbital Sur
8
Empresas

Sura se querella por fraude y estafa como parte del proyecto inmobiliario Reserva Oriente en Vitacura
VER MÁS
VER MÁS