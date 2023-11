Cartas

Señor Director:

Son múltiples las deficiencias que se están registrando en el sistema de salud público, que están profundizando la crisis del sector y generando las condiciones para que se instale una tormenta perfecta.

Desde las cada vez más extensas listas de espera, que incluso han provocado el fallecimiento de personas buscando atención oportuna; una interminable crisis de las isapres, que está lejos de resolverse; una creciente deuda acumulada de la atención primaria con los proveedores de la salud, en su mayoría PYME que no tienen capacidad para absorber los costos de este retraso prolongado; cirugías suspendidas en hospitales por una mala gestión en el proceso de compras; un sistema de pago automático que lleva ochos meses sin funcionar por decisión del gobierno; y el portal de ChileCompra que sigue funcionando con intermitencias tras ser hackeado, son sólo parte del desolador panorama.

El Gobierno parece no entender que de no abordarse con sentido de urgencia la búsqueda de soluciones efectivas para resolver estos problemas, la situación se puede desbordar al punto que los chilenos salgan a movilizarse por la falta de atención en la salud pública, en lo que se advierte como una falla sistémica ante la mala gestión que se observa en la conducción de un área muy sensible para la ciudadanía.

Frente a todo esto que está ocurriendo, la pregunta que surge naturalmente es, ¿dónde está la ministra de Salud en momentos que se requiere un liderazgo claro y proactivo en conducir esta crisis para desactivarla? El Gobierno no puede seguir funcionando con piloto automático y es fundamental que se haga cargo de esta crisis antes de que la tormenta perfecta se instale en La Moneda.

Eduardo Del Solar

Director Ejecutivo Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud