Dos Chile: el del Gobierno y el real

Cartas

Señor Director:

En Chile, parece que existen dos realidades: la del Gobierno y la de los ciudadanos, reflejado en la cuenta pública.

La desconexión se ve en la falta de autocrítica, las propuestas y no haber aprovechado de hablar de los grandes desafíos del país. En educación, salud y vivienda no se abordan los verdaderos problemas. La inmigración ilegal sigue generando inseguridad y descontrol. Además, la infraestructura crítica no está recibiendo la atención que necesita. En seguridad, la solución no pasa por más instituciones ni ministerios, sino por apoyar a nuestras fuerzas de orden y seguridad.

Es fundamental que la oposición se mantenga unida y firme ante malas propuestas, que no solucionan los problemas actuales, e incluso podrían empeorar la situación. Se deben rechazar las agendas ideológicas que impliquen cambios tan drásticos, como el aborto libre y la eutanasia.

Chile necesita una oposición con propuestas propias, que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, que defienda los intereses de los chilenos y trabaje para solucionar los problemas reales que enfrentan las familias en todo el país.

La esperanza de un mejor futuro depende de la capacidad de nuestros líderes para resistir políticas con fines ideológicos y refundacionales y luchar por medidas que verdaderamente beneficien a la nación.

Carmen Soza

Directora Ejecutiva de Ideas Republicanas