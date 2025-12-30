Dudas en la Ley de Protección de Datos

Señor Director:

Entrando a 2026, solo faltarán 12 meses para que Chile cuente con una de las legislaciones de protección de datos personales más exigentes de su historia. La Ley 21.719 ha sido muy comentada, pero sigue siendo interpretada de distintas maneras por los responsables de su cumplimiento. Y ese es el principal riesgo.

Muchas empresas creen que la normativa no les va a aplicar, y lo más probable es que sí lo haga, ya que incluirá a compañías tradicionales que por años han acumulado, compartido o tratado datos personales sin una relación directa con los titulares.

La ley es un avance, eso no se puede negar; sin embargo, da lugar a dudas que deben ser abordadas para evitar conflictos y malentendidos. No está del todo claro, por ejemplo, cuál será el rol efectivo de la ANCI ni cómo actuará frente a controversias, tampoco lo está cómo será el proceso en caso de que un titular haga uso de sus derechos ARCO-P (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad), e incluso la figura del Encargado de Protección de Datos (EPD) sigue siendo más declarativa que operativa.

Es una buena ley, que por su alcance, requiere ser perfeccionada.

Juan Eduardo Cortez

Gerente de TI de Forvis Mazars