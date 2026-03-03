El legado en cifras

Señor Director:

Los últimos datos económicos hablan por sí solos: un Imacec que decepciona y una tasa de desempleo que vuelve a subir. Difícil imaginar un resumen más claro del estado en que se entrega la economía.Resulta curioso escuchar aún discursos optimistas cuando las cifras muestran una realidad bastante distinta. No todos los Gobiernos logran combinar bajo crecimiento y deterioro del empleo con tanta consistencia.Quizás el principal legado económico de esta administración sea recordarnos algo que en Chile parecía obvio: sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay empleo.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte

Ingeniero Comercial