El liderazgo minero chileno está en riesgo

Cartas

Señor Director:

“Chile, país minero” es una frase que se basa en el sistema de concesiones mineras chileno, el que se construyó sobre dos pilares sólidos: la iniciativa privada y el derecho de propiedad, diferenciándonos del “otro” modelo donde el Estado es socio de los privados a la fuerza.

Gracias a un procedimiento judicial público y transparente, sin espacio para la corrupción, con condiciones claras, aplicables a todos por igual somos líderes mundiales, alejándonos del otro modelo donde las compañías están expuestas a los vaivenes políticos y a los cambios de gobierno. La Estrategia Nacional del Litio pone en riesgo este liderazgo con los CEOL, un modelo típico de países menos competitivos -y más corruptos- repitiendo experiencias fracasadas de los ’80 y haciendo perder al Fisco US$2 mil millones al menos, según informó Diario Financiero hace unos días.

No existe una buena razón jurídica ni económica para no hacer aplicable el actual sistema de concesiones al litio. Menos aún después de las modificaciones al Código de Minería que hacen más competitiva a la industria. El chileno es un sistema exitoso, que nos ha hecho líderes mundiales y que empujó a Chile al desarrollo. Si no queremos dejar de ser un país minero debemos enmendar el rumbo ahora.

Cristóbal Correa

Abogado y director Minería y Permisos de Lavín Abogados