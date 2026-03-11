El nuevo inicio y las PYME

Señor Director:

Tras el cambio de mando, el nuevo Gobierno debe poner el foco en las PYME. Representan entre el 97% y 99% de las empresas formales y generan cerca del 65% del empleo, según la Séptima Encuesta Longitudinal de Empresas del Instituto Nacional de Estadísticas. Sin ellas, no hay reactivación posible. Sin embargo, hoy enfrentan bajo crecimiento, mayores costos y una burocracia que frena la inversión, especialmente en construcción. La paralización de proyectos afecta empleo, pagos y a todo el ecosistema productivo. A ello se suma una “permisología” que posterga decisiones y desincentiva nuevos emprendimientos. Más que discursos, las PYME necesitan certezas, plazos acotados, menos trabas y mejor acceso a financiamiento. La reactivación dependerá de que el Estado sea un aliado y no un obstáculo.

Gustavo Ananía

CEO de RedCapital



