Cartas

El nuevo inicio y las PYME

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Tras el cambio de mando, el nuevo Gobierno debe poner el foco en las PYME. Representan entre el 97% y 99% de las empresas formales y generan cerca del 65% del empleo, según la Séptima Encuesta Longitudinal de Empresas del Instituto Nacional de Estadísticas. Sin ellas, no hay reactivación posible. Sin embargo, hoy enfrentan bajo crecimiento, mayores costos y una burocracia que frena la inversión, especialmente en construcción. La paralización de proyectos afecta empleo, pagos y a todo el ecosistema productivo. A ello se suma una “permisología” que posterga decisiones y desincentiva nuevos emprendimientos. Más que discursos, las PYME necesitan certezas, plazos acotados, menos trabas y mejor acceso a financiamiento. La reactivación dependerá de que el Estado sea un aliado y no un obstáculo.

Gustavo Ananía
CEO de RedCapital

