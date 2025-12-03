El verdadero desafío en empleo

Señor Director:

En el marco de la segunda vuelta presidencial, Chile enfrente un desafío crucial: mientras estamos conversando en como reactivar la economía, el mundo sigue avanzando y necesitamos una estrategia que permita prepararnos, ya que el reto va más allá de la coyuntura.

La automatización de procesos transformará el mercado laboral en la próxima década, y sin políticas de reconversión y formación digital, miles de trabajadores se verán rezagados. A esto se suma una informalidad que supera el 27%, afectando especialmente a mujeres y jóvenes, lo que hace necesario tener incentivos para formalización y capacitación en habilidades del futuro.

Chile no puede limitarse a recuperar empleos: debe crear trabajos de calidad que preparen al país para lo que ya está pasando, una economía digital y flexibilidad. Esto implica aumentar la inversión en innovación y capital humano, hoy muy por debajo del promedio OCDE, y diseñar políticas que impulsen la digitalización. Solo así lograremos crecimiento sostenible y oportunidades reales para todos.

Jorge Gamero

Gerente General ManpowerGroup Chile