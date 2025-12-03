Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El verdadero desafío en empleo

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 4 de diciembre de 2025 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

En el marco de la segunda vuelta presidencial, Chile enfrente un desafío crucial: mientras estamos conversando en como reactivar la economía, el mundo sigue avanzando y necesitamos una estrategia que permita prepararnos, ya que el reto va más allá de la coyuntura.

La automatización de procesos transformará el mercado laboral en la próxima década, y sin políticas de reconversión y formación digital, miles de trabajadores se verán rezagados. A esto se suma una informalidad que supera el 27%, afectando especialmente a mujeres y jóvenes, lo que hace necesario tener incentivos para formalización y capacitación en habilidades del futuro.

Chile no puede limitarse a recuperar empleos: debe crear trabajos de calidad que preparen al país para lo que ya está pasando, una economía digital y flexibilidad. Esto implica aumentar la inversión en innovación y capital humano, hoy muy por debajo del promedio OCDE, y diseñar políticas que impulsen la digitalización. Solo así lograremos crecimiento sostenible y oportunidades reales para todos.

Jorge Gamero

Gerente General ManpowerGroup Chile

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones
2
Regiones

"Estoy lleno de máquinas, pero no tengo choferes": Buses Renacer de Curicó no puede competir con salarios de la minería y cierra operaciones
3
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
4
Regiones

Premio Nobel y astrónomos mundiales piden a Boric detener proyecto de AES Andes por amenaza a Observatorio Paranal
5
Empresas

Entel y América Móvil van en solitario por Telefónica tras fin de alianza y WOM presenta su oferta vinculante
6
Economía y Política

La inflación volvería a repuntar en noviembre de la mano de un rebote de precios tras el Cyber Monday
7
Empresas

Vecinos de Calera de Tango arremeten contra el MOP e ingresan denuncia en Contraloría por controversia en autopista Orbital Sur
8
Empresas

Sura se querella por fraude y estafa como parte del proyecto inmobiliario Reserva Oriente en Vitacura
VER MÁS
VER MÁS