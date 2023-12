Exhibición de boleta: una oportunidad desaprovechada

Cartas

Señor Director:

Recientemente se ha dado a conocer en diferentes medios de comunicación la denuncia por parte de Sernac a varios supermercados y tiendas de retail que han implementado la solicitud de exhibición de boletas a la salida de sus establecimientos.

Más allá de los argumentos que se puedan sostener a favor o en contra de esta medida, se ha desaprovechado una excelente oportunidad para generar una instancia de diálogo y alcanzar soluciones consensuadas que armonicen los distintos intereses en juego.

En particular, resulta esencial considerar que este no es un asunto que acepte una sola mirada, no es blanco o negro, sino que existen matices y distintas sensibilidades al respecto. Es por ello que debe existir una ponderación en las acciones que se tomen al respecto, con el objeto de conciliar, por una parte, la prevención de hurtos al interior de los establecimientos, y, por la otra, promover la no discriminación arbitraria y proteger la dignidad de los consumidores.

La importancia de generar mesas de trabajo con todos los actores involucrados se vuelve evidente en este contexto. Dichos encuentros ofrecen un espacio para discutir y proponer alternativas que, en lugar de generar confrontación, promuevan soluciones efectivas y aceptables para todas las partes involucradas. Estas instancias son plenamente reconocidas por Sernac en su Circular Interpretativa sobre Relacionamiento Institucional con Empresas y Actores Claves.

En definitiva, no parece que el garrote en esta oportunidad haya sido un buen curso de acción, debido a que en este y otros casos, el relacionamiento entre la autoridad, los gremios y la industria pueden producir resultados mucho más eficientes, sin generar sobre expectativas a los consumidores ni tampoco afectar la reputación corporativa.

Jaime Lorenzini

Especialista en Derecho del Consumidor