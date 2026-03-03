Click acá para ir directamente al contenido
Expansión de la transmisión elécrica

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 4 de marzo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Hace algunos días, el abogado Rodrigo Castillo afirmó en DF que la propuesta preliminar de expansión del sistema de transmisión sería insuficiente para las necesidades del sistema eléctrico. Soy un convencido que este tema debe abordarse con criterios de eficiencia económica, y no como una reacción frente a la actual sobreoferta de ERNC o el explosivo crecimiento del almacenamiento.

La expansión en transmisión no se orienta a absorber excedentes circunstanciales de generación, sino más bien transportar la energía que los consumidores requieren. El abogado Castillo omite, por un lado, que es la demanda quien paga el 100% de esta infraestructura. Y por otro, que esta misma demanda no crece en la magnitud necesaria para grandes proyectos de transmisión. Asimismo, desconoce el tsunami en proyectos de almacenamiento que se integrará al SEN en los próximos años.  Expandir un segmento del mercado solo mirando el lado de la oferta traslada costos innecesarios a los usuarios finales. Los actuales niveles de recorte de ERNC son producto del desbalance entre una oferta que creció con rapidez y una demanda que se mantiene débil.

La expansión de este segmento del mercado debe ser oportuna, con sólidas bases técnicas y, sobre todo, prudente. Sobredimensionar la red no corrige desajustes en la planificación de la generación, ya que solo los encarece.

Claudio Espinoza M.

Director de empresas y ex consejero del CEN

