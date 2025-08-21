Fallas en ciberseguridad

Señor Director:

El reciente incidente que afectó a los sistemas del Sernageomin no debiera leerse como un problema técnico, ni como una falla institucional. Tampoco corresponde instalarlo en el terreno de la responsabilidad penal. Lo ocurrido es una señal clara de una debilidad estructural que se ha perpetuado: la ausencia de una política nacional robusta de gobernanza de datos y ciberseguridad.

Hoy los datos son infraestructura crítica, que cuando se ve comprometida tensiona la capacidad del Estado para anticipar riesgos, coordinar respuestas y actuar con evidencia. El problema de fondo es institucional y estratégico, ya que Chile aún gestiona datos críticos de forma fragmentada y con estándares dispares.

En este contexto, el rol de la Agencia Nacional de Ciberseguridad es clave, pero su efectividad no dependerá solo de reaccionar, sino de liderar una visión país: establecer estándares mínimos, articular a instituciones públicas, privadas y científicas, y promover una cultura en la que la seguridad de los datos sea una condición habilitante del desarrollo.

La respuesta no puede ser el repliegue ni el cierre de datos. Chile ha avanzado en ciencia abierta, datos abiertos e innovación basada en evidencia. Instituciones como Data Observatory existen precisamente para demostrar que es posible abrir datos, generar valor público; y hacerlo bajo principios de gobernanza, trazabilidad, interoperabilidad y seguridad.

La ciberseguridad y la gobernanza de datos deben entenderse como un esfuerzo nacional, no sectorial.

Rodrigo Roa

Director ejecutivo de Data Observatory