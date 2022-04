Fijación de precios (una vez más)

Cartas

Señora Directora:

En el contexto de alta inflación que estamos sufriendo, algunas voces han vuelto a promover el control de precios como una forma de enfrentar el problema. No obstante lo atractiva que puede resultarle esta idea a un observador poco avezado, lo cierto es que esta sería una muy mala política, tanto por aspectos teóricos de economía monetaria básica, como también por la enorme evidencia empírica que existe al respecto (basta mirar al otro lado de la cordillera).

Más en concreto, la inflación que vive Chile se explica en parte por mayores costos en la cadena productiva, derivados tanto de las medidas sanitarias globales que hicieron más ineficientes los procesos logísticos, como también por la guerra en Ucrania, que elevó el precio de diversas materias primas. Además de esos shocks negativos de oferta que están presentes, no debemos soslayar los shocks de demanda y de incertidumbre, generados por las irresponsables políticas llevadas a cabo por las autoridades locales (y esto sin considerar aun los mayores costos laborales que han sido propuestos).

Nada de esto se combate evitando que los precios lo reflejen, ya que, como también enseña la ciencia económica, el efecto de hacerlo es muy nocivo para toda la sociedad (desabastecimiento, mercado negro, ineficiencias generalizadas, colas, etc.). Aunque suene majadero, pretender controlar los precios para que estos no reflejen la realidad es tan absurdo como romper el termómetro para que el paciente no refleje la fiebre.

Félix Berríos Theoduloz

Economista