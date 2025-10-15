Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Formalizar una PYME, un camino lleno de obstáculos

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 16 de octubre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

En el último tiempo nos hemos encontrado con que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha endurecido el proceso de verificación de actividades, exigiendo a los nuevos emprendedores documentos que son imposibles de presentar sin haber comenzado a operar: contratos, cotizaciones, facturas o incluso declaraciones notariales.

En la práctica, se obliga a “probar que existes” antes de poder formalizar tu negocio. Esto afecta especialmente a personas extranjeras, a quienes se les exige verificar su identidad más de una vez y retrasa los procesos; validaciones adicionales y trámites presenciales que se contradicen con el discurso de digitalización y simplificación.

Los modelos de negocio cambiaron: hoy muchos emprenden desde plataformas digitales, sin bodegas ni oficinas físicas. Sin embargo, el sistema sigue midiendo con criterios del siglo pasado, desconfiando del que quiere hacer las cosas bien. Si realmente queremos más PYME formales, se necesita confianza y acompañamiento técnico, no más barreras.

Claudio Carrasco

CEO de Kickoff

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Qué dice el testamento que dejó Horst Paulmann
2
Economía y Política

Cambios en el principal gremio empresarial del país: Macarena Letelier dejará la gerencia general de la CPC
3
Economía y Política

Sergio Urzúa: “Me gustaría ver a Dorothy Pérez en la Dirección de Presupuestos”
4
Empresas

TVN se comienza a desprender de activos en su plan de ajuste y evalúa opciones para el edificio corporativo
5
Empresas

Pardow asegura que baja en cuentas de la luz sería del 2% y CNE dice que desde 2017 se aplicaba un "criterio inconsistente"
6
Empresas

ENAP desvincula a un ejecutivo clave después de casi 30 años ligado a la compañía estatal
7
Mercados

Presidente de family office de los Cueto pone a los alternativos en el centro del mapa de inversión
8
Empresas

Roberto Angelini: “Hay un optimismo flotando en el aire para lo que viene en el futuro cercano”
VER MÁS
VER MÁS