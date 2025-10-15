Formalizar una PYME, un camino lleno de obstáculos
Señor Director:
En el último tiempo nos hemos encontrado con que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha endurecido el proceso de verificación de actividades, exigiendo a los nuevos emprendedores documentos que son imposibles de presentar sin haber comenzado a operar: contratos, cotizaciones, facturas o incluso declaraciones notariales.
En la práctica, se obliga a “probar que existes” antes de poder formalizar tu negocio. Esto afecta especialmente a personas extranjeras, a quienes se les exige verificar su identidad más de una vez y retrasa los procesos; validaciones adicionales y trámites presenciales que se contradicen con el discurso de digitalización y simplificación.
Los modelos de negocio cambiaron: hoy muchos emprenden desde plataformas digitales, sin bodegas ni oficinas físicas. Sin embargo, el sistema sigue midiendo con criterios del siglo pasado, desconfiando del que quiere hacer las cosas bien. Si realmente queremos más PYME formales, se necesita confianza y acompañamiento técnico, no más barreras.
Claudio Carrasco
CEO de Kickoff