¿Hay que revisar el sistema de indemnizaciones laborales por años de servicio?

Cartas

Señor Director:

La alta indemnización por años de servicio en Chile a los trabajadores ante diversas situaciones de despido rigidiza el mercado laboral y genera incentivos desalineados con el crecimiento del país, limitando la mejora de la productividad y también el aumento de los salarios.

Al comparar diferentes países, se observa que mientras menos rígido es el mercado laboral, más alto es el índice de desarrollo del país estudiado. De hecho, la OCDE ha recomendado a Chile disminuir el costo de despido justificado en esta correlación de variables.

Desde la perspectiva del trabajador, el sentido común nos indica que a medida que avanza su antigüedad en la empresa, la indemnización comienza a sentirse más un derecho, dificultando así su decisión de arriesgarse a mejores y más desafiantes empleos. Por otra parte, a medida que para el empleador aumenta el costo de despido, crece su incentivo a mantener colaboradores poco productivos o desmotivados. Como consecuencia, la empresa no se hace más productiva, no se moderniza y por ello, no es capaz de pagar mejores salarios.

En nuestra experiencia de haber trabajado con miles de empresas, este tema es especialmente crítico para las PYME, las cuales en muchos casos deben afrontar una quiebra, pues no son capaces de financiar indemnizaciones para reorganizarse y sobrevivir.

José Rodríguez

Socio Fundador de Auditeris