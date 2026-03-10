Click acá para ir directamente al contenido
¿Ideología o respaldo sincero?

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Según los últimos datos de la encuesta Criteria, el Gobierno del Presidente Boric termina su gestión con un 32% de aprobación y un 59% de desaprobación. Además, a nivel de evaluación queda como el Gobierno peor evaluado desde 1990.

Sin embargo, ese 32% de apoyo presidencial despierta alarmas. A pesar de cuatro años de mala gestión y de casos políticamente escandalosos como el de las fundaciones, Monsalve, los indultos y las pensiones de gracia, ese 32% se mantuvo casi inmutable. La consistencia de esta base dura de apoyo al Gobierno está marcada por el utilitarismo; militantes o adherentes altamente ideologizados y una total desconexión de la nueva izquierda por las verdaderas necesidades que aquejan a la ciudadanía.

Por el contrario, el 59% que no respalda la gestión del Ejecutivo no es un apoyo irrestricto a la derecha. Responde más bien a una capacidad de discernir respecto a la mala gestión de la administración saliente. La cifra es notablemente superior a quienes apoyan la labor realizada por el Presidente y su administración.

Un 32% que no esperará resultados, no esperará la luna de miel de la administración entrante, y más temprano que tarde se convertirá en una oposición intransigente, dura y ruidosa.

Joaquín Barrios

Presidente ChileSiempre

