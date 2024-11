Impacto de la elección de EEUU en la economía chilena

Cartas

Señor Director:

En las últimas semanas se expandió la idea de que la elección presidencial de Estados Unidos estaría bastante ajustada; sin embargo, durante la madrugada del miércoles, el mundo observó perplejo cómo Trump le sacaba una evidente ventaja a Harris. Inmediatamente, distintos medios comenzaron a especular qué clase de acabo de mundo les traería esta noticia. Se creía que Harris sería mejor opción para las economías emergentes y que Trump estaría poniendo en riesgo las democracias y el comercio internacional.

Lo cierto es que, sea quien fuere el Presidente norteamericano, ese país no corre grandes riesgos económicos mientras su moneda se mantenga fuerte y aceptada en la mayor parte del mundo. Una maquinaria tan grande y potente como lo es la economía de Estados Unidos, no se tambalea por un cambio de administración entre Republicanos y Demócratas.

Para Chile, la victoria de cualquiera de los dos candidatos no hubiese resuelto ninguno de los problemas internos por los que atraviesa el país. De haber ganado Harris, no hubiese habido garantía, en absoluto, de que nuestro crecimiento económico experimentara un repunte significativo. Pero tampoco con la victoria de Trump. El proteccionismo de Trump estará dirigido a mantener la hegemonía económica mundial respecto de China, pero no respecto de los países que no suponen riesgo alguno para mantener su posición dominante.

Mientras Chile crezca al 0%, cualquier acuerdo comercial, ya sea con Estados Unidos o con los países del Asia Pacífico, supone buenas noticias para nuestro desempeño económico.

Viviana Véjar Himsalam

Economista-Profesora investigadora Faro UDD