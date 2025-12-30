Señor Director:

Chile implementó en 2020 la estrategia de “Golpe Único” para atacar incendios forestales con mayor contundencia desde el inicio. Sin embargo, este esfuerzo pierde efectividad cuando los focos se reactivan durante las noches, en que nuestras 77 aeronaves permanecen en tierra por falta de certificación y normativa.

¿Cuánto cuesta acelerar la certificación de aeronaves con visión nocturna? ¿Cuánto vale una inversión urgente en equipamiento y normativa? Creo que es una inversión de alto retorno, el costo del tiempo son miles de hectáreas forestales, infraestructura agrícola, turística, forestal, viviendas, ambiental, costos en salud pública y reconstrucción.

José Enrique Estay C.

Agricultor y Abogado