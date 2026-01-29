Click acá para ir directamente al contenido
Incendios y desinformación

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

En medio de la tragedia que nuevamente golpea a Chile con incendios forestales devastadores, es inaceptable que algunos actores políticos insistan en instalar -una vez más- la falacia del “interés inmobiliario” como causa o consecuencia de los siniestros. No existe un solo caso documentado en prensa, en investigaciones oficiales o en modificaciones de planes reguladores que demuestre que los cerros siniestrados terminan convertidos en proyectos inmobiliarios.
El debate legislativo reciente confirma esta ausencia total de evidencia. Pese a los intentos de ciertos sectores por vincular la discusión de la Ley de Incendios con supuestas maniobras inmobiliarias, no se ha acreditado ningún caso ni antecedente técnico que lo respalde. Por el contrario, la discusión se ha centrado en mecanismos de prevención, en el fortalecimiento de instrumentos de planificación territorial y en la incorporación de zonas de interfaz urbano‑rural y áreas de amortiguación en planes reguladores.
Atribuir los incendios al supuesto “apetito inmobiliario” no solo es una mentira reiterada, es un obstáculo para avanzar en políticas públicas reales. Los incendios matan. La desinformación también. Y persistir en esta narrativa sin pruebas es, además de irresponsable, una falta de respeto hacia las comunidades afectadas y hacia quienes trabajan por evitar que estas tragedias se repitan.

Sergio Correa Espinosa
Gerente Inmobiliario Senior Colliers

