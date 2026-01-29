Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía
Se trata de Hugo Briones. Aunque con un perfil poco conocido en el sector, el profesional está participando activamente en la Oficina del Presidente Electo (OPE). De hecho, ha participado en reuniones con el Gobierno saliente.
A días de conocer oficialmente el listado de subsecretarios del Gobierno de José Antonio Kast al llegar el 11 de marzo a La Moneda, un nombre que suena con fuerza para acompañar a la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, es un ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile que ha ocupado posiciones en diferentes empresas del sector.
Según comentan fuentes al tanto, se trata de Hugo Briones Fernández, quien tiene estudios de postgrado en la Universitat de Lleida (España) y se presenta en su LinkedIn como un profesional que tiene más de 28 años de experiencia en la industria de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
El último empleo que registra en dicha red social fue hasta noviembre de 2024, cuando se desempeñó por casi dos años como gerente de Proyectos de Transelec, la principal firma transmisora del país.
También, por poco más de dos años fue gerente de Construcción de Sigdo Koppers, y entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 se desempeñó como gerente de Ingeniería, Construcción y Operaciones de Mainstream Renewable Power Latam.
Como gerente de Ingeniería y Proyectos trabajó también en Grupo Imelsa y Grupo Saesa. En esta última empresa fue donde más tiempo ha permanecido entre idas y vueltas.
Además, trabajó en la eléctrica Colbún como manager del proyecto Complejo Termoeléctrico Santa María, posición en la que estuvo casi cinco años.
Comité de Expertos
Aunque su nombre no es del todo conocido en el sector, ha comenzado a surgir con fuerza como un candidato altamente probable para acompañar a Rincón, ya que está participando activamente en la Oficina del Presidente Electo (OPE).
De acuerdo a un comunicado publicado este miércoles por el Ministerio de Energía, donde se informa que el Comité de Expertos impulsado por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, definió las reformas prioritarias que serán presentadas al próximo Gobierno, se destaca que durante una de las sesiones de la instancia participó el "profesional independiente de la OPE Hugo Briones".
Lo anterior, tras la invitación realizada por el biministro García, "como una señal de continuidad de esta política de Estado".
Si bien está inmerso en el sector energético, algunas fuentes ya advierten que sus posiciones no están empapadas del conocimiento regulatorio que demanda la Subsecretaría de Energía. Sin embargo, reconocen que encajaría con un perfil técnico, considerando la experiencia política de Rincón en cargos de relevancia como senadora y exministra.
Cabe consignar que en las distintas sesiones de trabajo realizadas entre diciembre y enero, el Comité de Expertos definió como prioritario la concreción de reformas al segmento de distribución, las que incluyen temáticas como la tarificación, medición inteligente, comercialización, participación ciudadana, protección al cliente, entre otros.
