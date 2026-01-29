Click acá para ir directamente al contenido
Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía

Se trata de Hugo Briones. Aunque con un perfil poco conocido en el sector, el profesional está participando activamente en la Oficina del Presidente Electo (OPE). De hecho, ha participado en reuniones con el Gobierno saliente.

Por: Karen Peña, enviada especial a Panamá

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 18:00 hrs.

Energía Ministerio de Energía José Antonio Kast gobierno
<p>La futura titular de Energía, Ximena Rincón. Foto: Aton Chile</p>

La futura titular de Energía, Ximena Rincón. Foto: Aton Chile

