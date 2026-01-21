Click acá para ir directamente al contenido
Ximena Rincón, futura ministra de Energía, sobre actual administración del sector: "Espero que no dejen decisiones que ellos tienen que tomar al próximo Gobierno"

La actual senadora aseguró además que "el sector de energía requiere una buena combinación de técnica y política que permita lograr estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio".

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 21 de enero de 2026 a las 10:30 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

