Ximena Rincón, futura ministra de Energía, sobre actual administración del sector: "Espero que no dejen decisiones que ellos tienen que tomar al próximo Gobierno"

Defendiendo que en su condición de parlamentaria participó en varias discusiones en materia energética, junto con promover varias normas y leyes relacionadas, la futura ministra de Energía del Gobierno de José Antonio Kast, Ximena Rincón, aseguró que "el sector de energía requiere una buena combinación de técnica y política que permita lograr estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio". Por lo tanto, añadió: "Vamos a trabajar con un tremendo equipo que está conversándose y que tiene que definirse para dar certeza a todas y todos en nuestro país".

A solo horas de ser anunciada oficialmente como la próxima líder de la cartera, en entrevista con "Hablemos en off" de Radio Duna, Rincón explicó que es necesario revisar el marco normativo sin sacrificar los estándares ambientales y lograr además recuperar la confianza entre Estado, ciudadanía y empresas. "La energía tiene que ser un eje estratégico del desarrollo nacional y eso significa que tenemos que lograr articular seguridad de suministro, carbono neutralidad y tarifas justas", recalcó.

La actual senadora advirtió que se tendrá que hacer "un tremendo trabajo, un tremendo esfuerzo entre todas y todos, donde el Parlamento juega un rol fundamental. Siempre lo he creído. Y por cierto, la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas también tienen un tema y un rol estratégico".

Consultada por lo que se puede hacer para acelerar las inversiones en medio de la denominada "permisología" que también afecta a proyectos de energía, indicó que "permiso y medio ambiente son dos áreas muy importantes y creo que la tramitación ambiental y de permisos significa al final siete o más años de demora y eso genera desincentivo a la inversión, agrava el desacople entre el norte y el sur, zonas de generación versus zonas de consumo. Por lo tanto, este es un tema que no puede dejar de abordarse".

Rincón reconoció que los ministros de Economía y Hacienda hicieron un gran esfuerzo en permisología y que el sector de energía tiene que trabajar estos temas con Hacienda, Medio Ambiente y Economía. "Va a ser un desafío, un desafío que tenemos que poner encima de la mesa, porque tenemos que dar certeza, estabilidad a las personas en primer lugar y, por cierto, certeza y estabilidad a quienes hacen la inversión y eso significa no solo el inversionista, sino que también los trabajadores", dijo.

El sector tiene dos temas en el aire que han sido bullados: los errores tarifarios y la inminente definición por parte del Gobierno respecto a la caducidad de la concesión de Enel. Si bien Rincón evitó entrar en profundidad a los temas al ser anunciada recién ayer y seguir siendo senadora, solo acotó: "Yo espero que el Gobierno del Presidente Boric y su ministro Álvaro García, hagan toda la tarea que tienen que hacer dentro de los plazos que corresponde y que no dejen decisiones que ellos tienen que tomar al próximo Gobierno".

En cuanto a si la rebaja eventual de tarifas es parte del mandato, indicó que "es parte de todo lo que tiene que ver con energía y por eso hablo de estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad del servicio. Creo que el tema del precio de la energía, un tema que afecta directamente a la ciudadanía y para eso necesitamos lograr recomponer confianza entre Estado, ciudadanía y empresas, que es algo que sin lugar a duda está encima del tapete".

"No me imaginé que iba a seguir metida en política"

Sobre si alguna vez se imaginó que iba a ser ministra de un presidente que sus antiguos aliados políticos consideran de extrema derecha, sinceró: "No me imaginé que iba a seguir metida en política". Esto, explicó, al ver truncada la posibilidad de ser candidata a la reelección como senadora por el Maule.

"Ya había asimilado y tomado la decisión junto a mi familia de hacer un cierre en esta etapa y reorientar mi trabajo en en otras áreas, así que no me imaginaba ni estaba dentro de mi idea o panorama, asumir un rol como ministra", afirmó.

Y recogió que en el pasado había dicho que se tenía que terminar con la dicotomía de izquierdas y derechas porque no ayudaban: "Hoy día tenemos urgencias en el país, urgencias que requieren miradas compartidas y unidad de trabajo. Y eso nos ha llevado a tomar la decisión de aceptar esta invitación. No ha sido una decisión fácil. Me tomé mi tiempo y espero ser un aporte para el país".