Ximena Rincón, futura ministra de Energía, sobre actual administración del sector: "Espero que no dejen decisiones que ellos tienen que tomar al próximo Gobierno"
La actual senadora aseguró además que "el sector de energía requiere una buena combinación de técnica y política que permita lograr estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio".
Noticias destacadas
Defendiendo que en su condición de parlamentaria participó en varias discusiones en materia energética, junto con promover varias normas y leyes relacionadas, la futura ministra de Energía del Gobierno de José Antonio Kast, Ximena Rincón, aseguró que "el sector de energía requiere una buena combinación de técnica y política que permita lograr estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio". Por lo tanto, añadió: "Vamos a trabajar con un tremendo equipo que está conversándose y que tiene que definirse para dar certeza a todas y todos en nuestro país".
A solo horas de ser anunciada oficialmente como la próxima líder de la cartera, en entrevista con "Hablemos en off" de Radio Duna, Rincón explicó que es necesario revisar el marco normativo sin sacrificar los estándares ambientales y lograr además recuperar la confianza entre Estado, ciudadanía y empresas. "La energía tiene que ser un eje estratégico del desarrollo nacional y eso significa que tenemos que lograr articular seguridad de suministro, carbono neutralidad y tarifas justas", recalcó.
La actual senadora advirtió que se tendrá que hacer "un tremendo trabajo, un tremendo esfuerzo entre todas y todos, donde el Parlamento juega un rol fundamental. Siempre lo he creído. Y por cierto, la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas también tienen un tema y un rol estratégico".
Consultada por lo que se puede hacer para acelerar las inversiones en medio de la denominada "permisología" que también afecta a proyectos de energía, indicó que "permiso y medio ambiente son dos áreas muy importantes y creo que la tramitación ambiental y de permisos significa al final siete o más años de demora y eso genera desincentivo a la inversión, agrava el desacople entre el norte y el sur, zonas de generación versus zonas de consumo. Por lo tanto, este es un tema que no puede dejar de abordarse".
Rincón reconoció que los ministros de Economía y Hacienda hicieron un gran esfuerzo en permisología y que el sector de energía tiene que trabajar estos temas con Hacienda, Medio Ambiente y Economía. "Va a ser un desafío, un desafío que tenemos que poner encima de la mesa, porque tenemos que dar certeza, estabilidad a las personas en primer lugar y, por cierto, certeza y estabilidad a quienes hacen la inversión y eso significa no solo el inversionista, sino que también los trabajadores", dijo.
El sector tiene dos temas en el aire que han sido bullados: los errores tarifarios y la inminente definición por parte del Gobierno respecto a la caducidad de la concesión de Enel. Si bien Rincón evitó entrar en profundidad a los temas al ser anunciada recién ayer y seguir siendo senadora, solo acotó: "Yo espero que el Gobierno del Presidente Boric y su ministro Álvaro García, hagan toda la tarea que tienen que hacer dentro de los plazos que corresponde y que no dejen decisiones que ellos tienen que tomar al próximo Gobierno".
En cuanto a si la rebaja eventual de tarifas es parte del mandato, indicó que "es parte de todo lo que tiene que ver con energía y por eso hablo de estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad del servicio. Creo que el tema del precio de la energía, un tema que afecta directamente a la ciudadanía y para eso necesitamos lograr recomponer confianza entre Estado, ciudadanía y empresas, que es algo que sin lugar a duda está encima del tapete".
"No me imaginé que iba a seguir metida en política"
Sobre si alguna vez se imaginó que iba a ser ministra de un presidente que sus antiguos aliados políticos consideran de extrema derecha, sinceró: "No me imaginé que iba a seguir metida en política". Esto, explicó, al ver truncada la posibilidad de ser candidata a la reelección como senadora por el Maule.
"Ya había asimilado y tomado la decisión junto a mi familia de hacer un cierre en esta etapa y reorientar mi trabajo en en otras áreas, así que no me imaginaba ni estaba dentro de mi idea o panorama, asumir un rol como ministra", afirmó.
Y recogió que en el pasado había dicho que se tenía que terminar con la dicotomía de izquierdas y derechas porque no ayudaban: "Hoy día tenemos urgencias en el país, urgencias que requieren miradas compartidas y unidad de trabajo. Y eso nos ha llevado a tomar la decisión de aceptar esta invitación. No ha sido una decisión fácil. Me tomé mi tiempo y espero ser un aporte para el país".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El plan que el sector privado ofreció y tiene listo para reconstruir viviendas tras los incendios y no repetir los errores de Valparaíso en 2024
Marcelo González, director del Bloqus, detalla que esta tecnología de "plataformas de producto", ampliamente usado en industrias como la automotriz, podría generar un ahorro en tiempos de ejecución cercano a 30%.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete