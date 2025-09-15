Tricel determina que Ximena Rincón no podrá ser candidata a la reelección como senadora por el Maule

En votación dividida se revocó la decisión del Servicio Electoral que en principio había aceptado la candidatura a un tercer periodo seguido como senadora de la actual presidenta de Demócratas.

Un duro golpe a su carrera política representa para la senadora Ximena Rincón (Demócratas) el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que este lunes informó la sentencia que determina que la actual parlamentaria no puede ser candidata a senadora por tercera vez consecutiva para representar a la Región del Maule.

En votación dividida, se acogió —por tres votos contra dos— el reclamo presentado por el oficialismo.

A favor estuvieron el presidente del tribunal, Arturo Prado; María Cristina Gajardo; y Gabriel Ascencio, quien en el pasado fue diputado DC. En contra votaron Adelita Ravanales y Mauricio Silva.

Cabe recordar que la acción fue presentada por el abogado Gabriel Osorio, en representación del pacto electoral oficialista y la DC, en contra de la actual parlamentaria. De esta forma, el Tricel revocó la decisión del Servicio Electoral, que en principio había aceptado la candidatura de Rincón.

La sentencia determinó que “la candidata Rincón, al haber iniciado un primer período senatorial el día 11 de marzo de 2010, el cual cesó por su nombramiento como ministra de Estado el 11 de marzo de 2014 (segundo gobierno de Michelle Bachelet), ejerció el cargo parlamentario por más de la mitad de su periodo, actividad que se manifestó incluso en su asistencia a la instalación de la nueva Cámara y su votación en la elección de la mesa respectiva”.

Y se detalla la norma que transgrede su nueva candidatura. “Actualmente la senadora se encuentra postulando para un tercer período, hallándose precisamente dentro del supuesto que el artículo 51 de la Carta Fundamental prohíbe, razón por la cual su candidatura no puede ser aceptada”. La ley electoral prohíbe un tercer periodo como parlamentario fijando el límite en hasta 16 años y Rincón perseguía ejercer el cargo por 24 años.