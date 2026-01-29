Dólar se hunde $ 10 ante explosivo rally del cobre por una ola de compras especulativas en China

Los precios del metal anotaban su mayor alza en 16 años, previo al inicio de las fiestas del Año Nuevo Chino a mediados de febrero. Mientras, la onza de oro llegó a bordear inéditos US$ 5.600 y, en el caso de la plata, alcanzó los US$ 120. Un indicador del dólar global arriesgaba nuevos mínimos de cuatro años.

El precio del dólar se iba decididamente para abajo este jueves, en sesión marcada por el repunte del cobre a nuevos máximos históricos, gracias a la fuerte demanda que el principal producto de exportación de Chile comenzó a recibir durante la jornada asiática.

La divisa caía $ 10 a mínimos de $ 855,5 durante la mañana, después de que a mitad de semana intentara sin éxito quedarse por debajo del piso de $ 860, cerrando con un alza de $ 5,6 en las pantallas de Bloomberg.

El futuro de cobre se disparaba 7,2% a US$ 14.013 por tonelada (US$ 6,35 por libra) en la Bolsa de Metales de Londres, de regreso a la senda de récords que marcó el año pasado y los primeros días de 2026. Mientras, la onza de oro llegó a bordear inéditos US$ 5.600 y, en el caso de la plata, alcanzó los US$ 120. El dollar index retrocedía 0,2%, arriesgando nuevos mínimos de cuatro años.

Pasión por los metales

Tres son los drivers que están moviendo al cobre, según dijo a DF el socio de Valtin Consulting, Javier Vergara: una "mayor sincronización entre el cobre y la plata", a medida que el primero sigue a la segunda, "el rumor de que Estados Unidos y China están acumulando en forma muy agresiva cobre y plata, para poder tener más poder en una potencial negociación", y por último, "una potencial guerra de monedas" después de la presunta intervención del yen japonés el viernes pasado.

Los precios del cobre están registrando su mayor avance diario en 16 años. El volumen transado de metales en la bolsa mercantil de Shanghái ha visto niveles récord en 2026, previo al inicio de las fiestas del Año Nuevo Chino a mediados de febrero.

"La fiebre por los activos tangibles sigue acaparando los titulares, impulsada por una oferta escasa y la reticencia de los market makers a tomar y mantener posiciones, lo que conduce a una menor liquidez y una mayor volatilidad, en un contexto más amplio de huida de los inversionistas de los bonos soberanos ante las preocupaciones fiscales y geopolíticas, junto con la persistente debilidad del dólar", dijeron los estrategas de Saxo Bank en su reporte diario.

Según el banco danés, "el repunte del cobre es especialmente notable y pone de relieve la creciente desconexión entre el debilitamiento de los fundamentos a corto plazo -especialmente en China, donde el aumento de la oferta mundial empuja la curva a plazo hacia el contango (precios ascendentes a mayor plazo)- y el frenesí cada vez más especulativo de los inversionistas que buscan exposición a uno de los metales de transición más importantes".

El mercado chileno también está viendo sus primeras reacciones a la decisión de política de la Reserva Federal, que mantuvo las tasas de interés, como se esperaba, y no generó una gran volatilidad en los activos financieros.

Si bien hubo dos partidarios de conocida tendencia flexible que votaron por reducir la tasa de fondos federales, el presidente Jerome Powell y los consejeros en general se inclinaron por retomar la postura de "esperar y ver", tomando en cuenta que la actividad económica en EEUU ha dado muestras recientes de solidez y la inflación continúa sobre la meta.

El mercado de tasas y sus derivados, que permanecía estable en la sesión de este jueves, sigue descontando que la Fed implementará dos recortes de 25 puntos base durante el año, aunque se considera una pequeña probabilidad de que sólo haya una reducción.