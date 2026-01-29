Click acá para ir directamente al contenido
Dólar se hunde $ 10 ante explosivo rally del cobre por una ola de compras especulativas en China

Los precios del metal anotaban su mayor alza en 16 años, previo al inicio de las fiestas del Año Nuevo Chino a mediados de febrero. Mientras, la onza de oro llegó a bordear inéditos US$ 5.600 y, en el caso de la plata, alcanzó los US$ 120. Un indicador del dólar global arriesgaba nuevos mínimos de cuatro años.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 10:17 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

