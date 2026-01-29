El cobre se dispara, logra cruzar histórica marca y lidera el alza de los metales en medio de la incertidumbre mundial

El oro y la plata también suben a nuevos máximos por las preocupaciones sobre el dólar estadounidense y la agitación geopolítica.

El cobre lideró el jueves un vertiginoso repunte de los metales que también impulsó los precios del oro y la plata a máximos históricos, mientras los inversores se volcaban en los metales a un ritmo sin precedentes en medio de preocupaciones sobre el dólar y la agitación geopolítica.

El metal rojo subió un 6% tras superar brevemente el umbral de los US$ 14.000 por tonelada por primera vez, equivalente a US$ 6,35 por libra.

El oro se disparó a un nuevo máximo de casi US$ 5.600 por onza troy, poniéndolo en camino a su mayor aumento mensual registrado, mientras que la plata extendió su frenético aumento este año a US$ 120 por onza.

"Los movimientos están muy desconectados de todo lo demás", dijo Chris Jeffrey, director de estrategia macro de la división de gestión de activos de L&G. "No estoy seguro de cuál sería su marco de referencia para comprar en esta etapa, salvo que está subiendo y seguirá subiendo".

Si bien el cobre es conocido principalmente por sus usos industriales, su reciente aumento ha sido respaldado por un nivel sin precedentes de demanda de inversores y especuladores que ingresan al mercado, según los analistas.

Un indicador de que el interés de los compradores por el cobre está empezando a imitar al del oro son las entradas de capital en fondos cotizados (ETF) de cobre. El dinero destinado a estos ETF en EEUU se ha disparado este año, con US$ 1.200 millones en entradas netas hasta la fecha, más del doble de los US$ 426 millones previstos para todo 2025, según Sprott Asset Management.

La creciente incertidumbre geopolítica y la disminución de la confianza en el dólar estadounidense, que históricamente ha sido considerado un activo refugio, han llevado a los inversores a buscar reservas confiables de riqueza, siendo el oro el claro ganador.

“La continua desdolarización y la sensación de nuevos recortes en los tipos de interés están impulsando la demanda de oro”, declaró Ian Cockerill, director ejecutivo de la productora de oro Endeavour Mining. “En 50 años en la industria, creo que nunca he visto un momento en que el oro tenga un impulso tan fuerte”.

Los precios del oro han alcanzado una serie de récords este año, aumentando casi un 30% para superar las previsiones de fin de año de los bancos de Wall Street, que promediaron alrededor de US$ 4.700 por onza troy, a menos de un mes de 2026. Esto ha empujado a los compradores a buscar alternativas, con el cobre y la plata entre los metales que ahora ganan atención.

Los precios del níquel, zinc, aluminio y plomo negociados en la Bolsa de Metales de Londres subieron en las operaciones matutinas del jueves, y el índice diario LME, que sigue seis metales básicos, está cerca de su máximo histórico alcanzado en 2022.

El aumento de los precios de los metales fue parte de un "comercio de impulso que está dominado por nuevos riesgos", como las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia y las preguntas sobre la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum.

La gente no sabe realmente qué significa eso, pero lo considera arriesgado y quiere proteger su capital, así que compra más oro y plata. Pero esos precios también son altos, así que compran cobre, dijo.

Los precios récord de los metales también han impulsado el precio de las acciones de las compañías mineras globales, que han sumado casi medio billón de dólares a su valor combinado durante el último mes. Sin embargo, los analistas suelen considerar el metal físico una apuesta más segura que las acciones.

“El valor de una empresa minera se basa en gran medida en el producto básico que entrega al mercado”, pero las acciones conllevan un “riesgo de ejecución”, en los desafíos que conlleva operar una mina, y un “riesgo de gestión”, dijo Price.

Los expertos prevén una escasez de cobre a mediano plazo, con previsiones de que los precios seguirán subiendo. Las mineras Glencore y Antofagasta informaron el jueves ligeras caídas en su producción del metal rojo en 2025 en comparación con 2024.

Sin embargo, los analistas han advertido que el flujo de dinero hacia los metales no necesariamente indica una mayor demanda real de estos materiales a nivel mundial. Helen Amos, de BMO Capital Markets, afirmó en una nota que los nuevos datos sugieren una "demanda débil de acero crudo, cobre y zinc chinos en noviembre y diciembre". China es el mayor consumidor mundial de muchas materias primas, incluido el cobre.