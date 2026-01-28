Dólar abre estable en sus mínimos desde 2023 tras decisión de tasas del Banco Central y esperando el anuncio de la Fed

El peso de las operaciones de carry trade que se financian con pesos chilenos ha estado disminuyendo. La posición neta de los agentes extranjeros lleva al menos seis sesiones moderándose, y este lunes se cifró en cerca de US$ 6.100 millones contra el peso.

El precio del dólar abrió estable este miércoles, con inversionistas tomando nota del sesgo levemente expansivo que mostró el Banco Central de Chile en su reciente anuncio de tasas de interés, y ahora esperando la decisión de la Reserva Federal que tendrá lugar después del cierre.

La divisa cotizaba a $ 859,9 en los primeros negocios, prácticamente sin cambios respecto de la víspera, cuando cerró en nuevos mínimos desde fines de 2023, según los datos de Bloomberg.

El dollar index retenía casi intactos sus mínimos de cuatro años, también en medio de una calma en los bonos del Tesoro estadounidense. El cobre transado en Londres remontaba 0,8% a US$ 5,95 por libra.

Este martes, posterior al cierre del mercado, el Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, como en general se tenía previsto. “El escenario macroeconómico da cuenta de una inflación que, en el corto plazo, será menor a la prevista en diciembre, con una evolución de la demanda que ha estado en línea con lo proyectado”, publicó el ente rector.

Las tasas swap habían estado cayendo previamente esta semana antes del anuncio, ajustándose a perspectivas inflacionarias que posiblemente facilitaran un guiño a nuevos recortes. Los operadores están dando por hecho que el Central bajará la TPM en marzo.

El peso de las operaciones de carry trade que se financian con pesos chilenos ha estado disminuyendo. La posición neta de los agentes extranjeros lleva al menos seis sesiones moderándose, y este lunes se cifró en cerca de US$ 6.100 millones contra el peso, según datos del Central.

Turno de la Fed

Ahora toda la atención se vuelca al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés), el órgano de la Fed que decide la tasa clave. Pero dado que el FOMC publicará su comunicado a las 16:00 horas, justo al cierre del mercado local, las transacciones oficiales de dólares en Chile se moverán únicamente por expectativas.

Se espera que el FOMC también mantenga su tipo oficial, en el rango de 3,5%-3,75%. Pero lo que genera más expectación es el tono que podría mostrar el comunicado, así como el presidente de la Fed, Jerome Powell en su conferencia de prensa media hora después.

Los operadores de futuros y swaps están previendo que el banco central estadounidense volvería a bajar las tasas recién a mitad de año, y luego probablemente una vez más en el cuarto trimestre.