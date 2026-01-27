Dólar abre al alza en $ 870 desde sus mínimos frente a caída del cobre y previo a decisión del Banco Central
La divisa intentó romper este lunes los $ 860, que a juicio de analistas es un piso importante. La situación global sigue marcada por el fenómeno "sell America", que tiene al dólar bajo presión, al oro sobre US$ 5 la onza, a la plata por encima de US$ 110 y a mercados emergentes como Latinoamérica muy demandados.
El dólar repuntó a $ 870 en la apertura de este martes, tomándose un respiro de sus recientes caídas mientras el cobre gira hacia las ventas, y con inversionistas atentos al anuncio de tasas del Banco Central de Chile que se conocerá durante la tarde.
La divisa subía $ 4,4 hasta los $ 869,5 en los primeros negocios, después de cerrar en nuevos mínimos desde finales de 2023, incluso habiendo intentado romper los $ 860, que a juicio de analistas es un piso importante.
El futuro de cobre transado en Londres retrocedía 0,9% a US$ 5,93 por libra, mientras por otro lado, el dollar index caía 0,1% a nuevos mínimos de cuatro meses y las principales tasas de interés cotizaban estables.
En cualquier caso, la situación global sigue marcada por el fenómeno "sell America", que tiene al dólar bajo presión, al oro sobre US$ 5 la onza, a la plata por encima de US$ 110 y a mercados emergentes como Latinoamérica muy demandados. A esto se sumó recientemente la idea de una intervención conjunta entre Japón y Estados Unidos para respaldar al yen.
"Los mercados siguen preocupados por la estabilidad a largo plazo del comercio mundial. Estas preocupaciones persisten porque Donald Trump amenazó con subir los aranceles sobre los automóviles procedentes de Corea del Sur y otras importaciones, alegando retrasos en un acuerdo comercial firmado el año pasado", escribió el analista de mercados de Oanda, Zain Vawda.
A las 18:00 horas, con el mercado ya cerrado, el Banco Central publicará su decisión de política monetaria. Se espera que no cambie la tasa clave, tomando en cuenta que ya está dentro del rango neutral estimado. La recomendación del Grupo de Política Monetaria avala estas expectativas.
"Comentarios recientes del miembro del consejo, Alberto Naudon, destacaron un contexto de crecimiento más fuerte de lo esperado en 2025, impulsado por la inversión en minería y energía, junto con una convergencia de la inflación que puede caer brevemente por debajo del objetivo debido a factores transitorios. Es poco probable que la política reaccione a tales movimientos, dejando al peso impulsado principalmente por las condiciones globales y los precios del cobre a corto plazo", publicó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.
Y hablando de condiciones globales, mañana miércoles tendrá lugar el anuncio de la Reserva Federal estadounidense, para el que también se espera una mantención de la tasa de política.
"Consideramos que los fuertes flujos hacia los mercados emergentes son ligeramente negativos para el dólar global. Sin embargo, los datos de EEUU se han mantenido bien, y consideramos que la decisión de mañana es un evento de riesgo ligeramente positivo para la divisa", comentó el head global de mercados en ING, Chris Turner.
El mercado espera que la Fed recorte las tasas de interés dos veces este año, aunque considera una pequeña probabilidad de que solamente sea uno, según los precios de futuros y swaps.
Turner señaló que en febrero los factores estacionales del dólar se vuelven más alcistas y, estimó que las posiciones europeas en activos estadounidenses probablemente están más cubiertas como para esperar una venta masiva al estilo del "Día de la Liberación" de abril de 2025.
Los riesgos a la baja para el dólar global, sostuvo, vendrían por el lado de las subastas de bonos del Tesoro y sorpresas a la baja de magnitud relevante en alguna de las cuatro "Siete Magníficas" que publican sus resultados esta semana.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
