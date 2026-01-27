Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre al alza en $ 870 desde sus mínimos frente a caída del cobre y previo a decisión del Banco Central

La divisa intentó romper este lunes los $ 860, que a juicio de analistas es un piso importante. La situación global sigue marcada por el fenómeno "sell America", que tiene al dólar bajo presión, al oro sobre US$ 5 la onza, a la plata por encima de US$ 110 y a mercados emergentes como Latinoamérica muy demandados.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 08:38 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

