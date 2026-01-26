Grupo de Política Monetaria recomienda al Banco Central mantener la tasa en la reunión de este martes
Los economistas enfatizaron la necesidad de "mantenerse atento al comportamiento de la inflación y sus perspectivas para evaluar con cautela la necesidad de un relajamiento monetario en los próximos meses"
El Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó al Banco Central mantener la Tasa de Política Monetaria -TPM- en un 4,5% en la reunión que el instituto emisor inició este lunes y que concluirá mañana martes.
La determinación fue unánime por parte de los integrantes del grupo: los economistas Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Juan Pablo Medina y Andrea Tokman.
“El GPM recomienda mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, y a la vez mantenerse atento al comportamiento de la inflación y sus perspectivas para evaluar con cautela la necesidad de un relajamiento monetario en los próximos meses dado los riesgos internacionales y la cercanía de la TPM con su nivel neutral”, indicaron en su comunicado.
A juicio del grupo, el escenario macroeconómico internacional ha evolucionado de manera mixta durante las últimas semanas: por una parte, con resiliencia a las tensiones geopolíticas en la actividad y un proceso de desinflación que continúa en las principales economías avanzadas; pero por otra, también con volatilidad financiera internacional, asociada a nuevas tensiones geopolíticas y episodios de incertidumbre.
“En este contexto, las condiciones externas para la economía chilena continúan siendo más favorables que las observadas durante años anteriores, aunque con riesgos financieros que aconsejan mantener una visión cautelosa”, indicaron.
En tanto, a nivel local, la actividad económica sigue recuperando dinamismo de forma gradual, aunque con heterogeneidad sectorial.
Destacan que las perspectivas para el crecimiento del país para este año y 2027 han mejorado y que la inflación aceleró su convergencia a la meta y sus expectativas permanecen ancladas.
Los economistas también indicaron que en contraste a las mejoras del PIB y la inversión, “el mercado laboral continúa evidenciando holguras”.
Esto, con una tasa de desempleo a nivel nacional en el trimestre septiembre-noviembre 2025 fue 8,4%, incrementándose 0,2 puntos porcentuales en doce meses y sin poder acercarse a valores promedios previos a la pandemia (6,9%).
“Así, la tasa de desempleo se mantiene en niveles moderadamente elevados y la creación de empleo ha sido insuficiente para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo”, indicaron.
IPSA y peso
En el ámbito financiero, destacaron que los activos locales han mostrado un gran desempeño, con el IPSA -principal selectivo de la bolsa local- habiendo superado el nivel de los 11.500 puntos la semana pasada y el peso chileno cotizando cerca de los $ 870 por dólar, nivel no observado en más de dos años.
Una apreciación, explicaron, que vendría impulsada por el alza del precio del cobre, debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel multilateral y el mayor apetito por riesgo de los inversionistas internacionales.
“Como se mencionó, esta dinámica del peso relativo al dólar contribuye adicionalmente a aliviar las presiones inflacionarias de corto plazo para los productos importados”, explicaron.
