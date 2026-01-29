IPSA se toma un respiro mientras Wall Street analiza resultados mixtos entre las grandes tecnológicas
Los inversionistas también siguen atentos el significativo aumento en el precio del cobre durante la jornada asiática, a medida que el metal se une al frenesí de compras que ha dominado al oro y la plata.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago se tomaba un descanso de sus fuertes ganancias, mientras los agentes de la Bolsa de Nueva York se preparan para una apertura marcada por señales contrapuestas de dos grandes exponentes de la infraestructura de Inteligencia Artificial (IA).
El S&P IPSA caía 0,2% a 11.608,93 puntos, después de una jornada que terminó sin cambios relevantes, a medida que la bolsa chilena se toma un respiro después de un intenso rally que viene del año pasado.
Son sus primeras operaciones post decisión de la Reservas Federal, que mantuvo las tasas de interés, como se esperaba. Después de tres reuniones aliviando los créditos, el banco central volvió a ceñirse a la postura de "esperar y ver", por la solidez de la economía estadounidense y una inflación todavía sobre la meta.
Los inversionistas siguen atentos el significativo aumento en el precio del cobre durante la jornada asiática, a medida que el metal se une al frenesí de compras que ha dominado al oro y la plata.
Mientras, los futuros de los tres principales índices de Wall Street no mostraban cambios relevantes, luego que tres de las "Siete Magníficas" informaran sus resultados. En transacciones preapertura, Microsoft (-7%) se hundía por proyecciones de capex que no cayeron bien, muy distinto al caso de Meta (8,5%). Los resultados y previsiones de Tesla (2%) fueron bien recibidos.
En Europa, el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,8% y el continental Euro Stoxx 50 subía 0,3%. Al cierre de las bolsasa asiáticas, el CSI 300 de China continental subió 0,8%, el hongkonés Hang Seng ganó 0,5% y el japonés Nikkei no tuvo cambios relevantes.
