Entel quiebra racha alcista con caída de 5% en bolsa, la mayor desde octubre de 2025, tras resultados del cuarto trimestre

Gran parte del positivo desempeño de la última línea se explicó por una ganancia no recurrente relacionada con el aumento de capital de la filial Entel Internacional, mediante la aportación de todas las acciones de la filial Entel Perú por un monto equivalente a $ 127 mil millones.

Los últimos resultados de Entel le significaron una fuerte presión de venta en el mercado bursátil, pues llegaron en momentos de tensión para las acciones en general, además de que mostraron ciertas presiones operativas y una última línea que en gran medida obedeció a factores contables.

Entel cayó 5,3% hasta los $ 4.800 por acción, lo que implica su mayor caída desde mediados de octubre, después de que la empresa de telecomunicaciones informara este miércoles en la noche sus estados financieros del cuarto trimestre de 2025. El papel tuvo el peor desempeño del S&P IPSA, que cayó 0,9% en una tensa jornada.

Los ingresos del trimestre subieron 12% interanual a $ 837 mil millones y el Ebitda se elevó 9% a $ 226 mil millones. Todo esto decantó en $ 119 mil millones de utilidad neta, después de haber quedado al borde de las pérdidas en el mismo período de 2024. Así, Entel casi triplicó sus utilidades anuales.

Las cifras superaron las estimaciones de las pocas corredoras de bolsas que tienen cobertura sobre Entel, pero llegan después de que, junto con una avanzada de la bolsa chilena en general, la acción escalara 7,4% en las tres jornadas previas, elevando la vara antes del informe de resultados.

Contable y no recurrente

"Entel se está ajustando un poco a la excesiva alza que tuvo en los días anteriores, y también a la situación de incertidumbre global. Lo tercero es que la utilidad del cuarto trimestre es principalmente contable y no del negocio propiamente tal. Entonces, estamos a final de mes, hay incertidumbre y surge algo de toma de utilidades", dijo a DF el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa.

En concreto, la firma ligada a los grupos Matte y Hurtado Vicuña registró una ganancia no recurrente relacionada con el aumento de capital de la filial Entel Internacional, mediante la aportación de todas las acciones de la filial Entel Perú por un monto equivalente a $ 127 mil millones.

"Excluyendo ese efecto no recurrente y las coberturas utilizadas para neutralizar el impacto del tipo de cambio dólar-peso en sus inversiones en el extranjero, la utilidad del cuarto trimestre de 2025 habría ascendido a $ 10.700 millones, en comparación con los $ 31.800 millones registrados en el cuarto trimestre de 2024, tras excluir el impacto del dólar-peso en dicha inversión extranjera", dijeron a través de un informe Rodrigo Godoy y María Ignacia Montt, de Credicorp Capital.

Sí esperan que la mencionada reestructuración en Perú reduzca la volatilidad en los resultados trimestrales derivada de las fluctuaciones del dólar-peso sobre el valor de su inversión en el vecino país medida en moneda funcional.

Los analistas de Credicorp centraron la mirada en el Ebitda de la compañía, que en Chile tuvo una ligera caída por la menor contribución de los negocios fijos, que retrocedieron 23% interanual. Esto último respondió a la disminución de los servicios de TI y datos e inalámbricos, el aumento de los gastos relacionados con el arrendamiento de fibra y otros costos operativos.

De todas formas, "se espera que los inversionistas permanezcan atentos al resultado de la salida de Telefónica de Chile, ya que podría desencadenar una consolidación del sector o perpetuar su rentabilidad por debajo de la media. Si las empresas ya establecidas toman el control de los activos de Telefónica a valoraciones razonables, con Entel fortaleciendo su posición en el mercado de servicios fijos, vemos margen para una revalorización de las acciones", concluyeron.