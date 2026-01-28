Entel triplica sus utilidades en 2025: "Hemos logrado anticiparnos y movernos ágilmente"
Los ingresos de la firma ligada a los grupos Matte y Hurtado Vicuña crecieron un 9,7%, totalizando $ 3.032.302 millones.
Entel cerró el año 2025 con un crecimiento interanual de un 9,7% en sus ingresos, totalizando $ 3.032.302 millones, cifra explicada por "el buen comportamiento de los segmentos móvil y fijo en Chile, con aumentos en sus ingresos del 5,9% y 6,3% respectivamente, destacando el alza en venta de equipos del 10,1%", dijo la firma en un comunicado.
Asimismo, la operación de Perú "también contribuyó significativamente con un alza en sus ingresos de 14,5% en el negocio móvil, impulsados por venta de terminales (+20,4%) y servicios (+11,8%)", agregó la compañía ligada a los grupos Matte y Hurtado Vicuña.
Con todo, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora ascendió a $ 191.396 millones, casi el triple que el año anterior: las utilidades fueron un 182,5% más altas que en 2024.
"Este resultado incluye efectos extraordinarios en la línea de impuestos, principalmente debido a transferencias de acciones de filiales dentro del grupo", aclaró Entel en su comunicado.
"Tuvimos un buen año 2025, con crecimiento de 9,7% en ingresos y 5,9% en EBITDA consolidado pese a un entorno altamente competitivo y dinámico. Hemos logrado anticiparnos y movernos ágilmente, lo que nos ha permitido mantener una propuesta de valor diferenciada con foco en el cliente y una administración financiera responsable”, afirmó el vicepresidente de Finanzas Corporativo de Entel, Marcelo Bermúdez.
