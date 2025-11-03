Ganancias de Entel crecen un 11,6% al cierre del tercer trimestre

La telco registró utilidades acumuladas por $ 72 mil millones, no obstante sus ganancias entre julio y septiembre disminuyeron en comparación el mismo período del año anterior.

Entel sacó cuentas positivas al cierre del tercer trimestre de este año. La empresa nacional de telecomunicaciones registró ingresos ordinarios que alcanzaron los $ 2,14 billones (millones de millones) y una utilidad de $ 72.268 millones a septiembre de 2025, subiendo las ganancias en 11,6% respecto a igual lapso del año anterior.

Con esto, según lo informado por la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los ingresos ordinarios al noveno mes de 2025 aumentaron un 9% interanual, producto principalmente de mejores ingresos en los servicios de telefonía móvil, en venta de equipos y en los servicios fijos tanto en Chile como en Perú, entre otros.

De hecho, la empresa dio cuenta que sus resultados acumulados muestran un crecimiento sostenido en las ventas, de 8,8% a septiembre de 2025 respecto de igual lapso del año anterior. En cuanto al Ebitda, el balance muestra un alza de 4,7% mientras el margen Ebitda se mantiene en 27,8%.

Respecto al periodo julio a septiembre de este año, la firma dijo que “este fue un buen trimestre con crecimiento en ingresos como en Ebitda en ambos países".

"Nuestra capacidad de adaptación en un mercado altamente competitivo, junto a una propuesta de valor diferenciada con el cliente en el centro y nuestra disciplina financiera, nos permiten mantener el liderazgo en Chile y mostrar un sostenido crecimiento en Perú”, afirmó el vicepresidente de Finanzas Corporativo de Entel, Marcelo Bermúdez.

Al hacer zoom a los resultados trimestrales, los ingresos de la empresa aumentaron 11% entre julio y septiembre de este año respecto de igual lapso de 2024 y alcanzaron un total de más de $ 730 mil millones.

No obstante, las utilidad del trimestre disminuyó en comparación a 2024, dado que entre julio y septiembre la empresa registró ganancias por $ 30.696 millones, versus los $ 41.199 millones que reportó durante el mismo período del año anterior.

Por otro lado, con respecto a su interés por Telefónica, la empresa señaló que -tal como informó a la CMF el pasado 6 de octubre- “la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. se encuentra estudiando y analizando la eventual presentación de una oferta vinculante para la adquisición de ciertos activos del negocio de Telefónica S.A. en Chile”.