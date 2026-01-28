Tesla anota primera caída anual de ingresos en 2025 y refuerza su giro a la IA con inversión en xAI

En las operaciones fuera de rueda, las acciones subían casi 4%, pese a que la firma reportó US$ 24.900 millones en ventas -bajo lo esperado- y una utilidad por acción de US$ 0,24.

Tesla informó resultados del cuarto trimestre con ingresos de US$ 24.900 millones -3% menos que en igual periodo del año anterior -, levemente por debajo de lo esperado, mientras que la utilidad por acción fue de US$ 0,24, frente a US$ 0,66 del mismo periodo del año anterior. Con ello, la facturación total de 2025 alcanzó US$ 94.800 millones, también 3% por debajo de la del año previo.

Los ingresos anuales de la firma de autos eléctricos cayeron por primera vez en 2025, en un escenario marcado por las políticas del presidente Donald Trump y por un desgaste en la demanda asociado al rechazo de algunos consumidores frente al activismo político Musk.

Por el lado, el flujo de caja libre fue de US$ 1.420 millones, bajo la estimación de US$ 1.590 millones. En tanto, la utilidad operativa alcanzó US$ 1.410 millones, por encima del consenso de US$ 1.320 millones, y el margen bruto llegó a 20,1%, superando el 17,1% esperado.

En bolsa, tras una caída inicial, el papel pasó a terreno positivo y en operaciones fuera de rueda llegó a subir cerca de 4%

En su actualización, Tesla reiteró que Cybercab, el Semi y Megapack 3 se mantienen en cronograma para 2026, y señaló que invertirá más en infraestructura para robots autónomos y en transporte limpio, además de acelerar el despliegue de seis nuevas líneas de producción en distintos productos. En paralelo, informó que invertirá US$ 2 mil millones para comprar acciones preferentes Serie E de xAI.

El fabricante de vehículos eléctricos ha priorizado cada vez más la IA, la tecnología de conducción autónoma y los robots humanoides, mientras que su negocio tradicional de venta de automóviles ha experimentado dificultades.