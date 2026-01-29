"Familias tienen prioridad sobre árboles o piedras": futuro ministro de Vivienda dice que reconstrucción del Biobío no paralizará por grupos ambientalistas ni hallazgos arqueológicos

En un seminario en Concepción, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Bío-Bío, Iván Poduje estimó este jueves en US$ 648 millones el costo de la reconstrucción tras los incendios.

Una inversión total estimada en US$ 648 millones (aproximadamente UF 15 millones) contemplará el Plan Preliminar de reconstrucción para la Región del Biobío, según detalló este jueves el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

El ya designado Secretario de Estado llegó cerca del mediodía a la Universidad del Bío-Bío para participar en el seminario "En Tiempos de Resilencia y Reconstrucción", organizado en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), donde presentó la "Hoja de Ruta 2026-2030" para enfrentar la emergencia habitacional en regiones.

En su exposición delineó un cronograma que fija el mes de abril como el plazo límite para que todas las familias damnificadas, incluyendo propietarios, arrendatarios y allegados, tengan sus subsidios "en la mano".

Poduje enfatizó que el mandato presidencial es ejecutar una "reconstrucción universal" y acelerada, reflejando un drástico cambio en la gestión de permisos y regulaciones. El futuro jefe de la cartera aseguró que se utilizarán todas las facultades administrativas que permite el Estado de Catástrofe, el cual será prorrogado "las veces que sea necesario" para eliminar la "permisología" y reducir los tiempos de ejecución.

“El Estado Catástrofe tiene muchas herramientas que nos usaron en Viña del Mar. Nos permite ir más rápido, ahorrarnos trámites, aumentar los montos de los subsidios, nos permite eliminar las inhabilidades que una persona puede en un estado normal quedar inhábil por subsidio (…) nuestra meta acá es que las familias tengan lo antes posible su casa”.

En esa línea destacó que "las familias tienen prioridad por sobre los árboles o las piedras", enviando una clara señal a los organismos fiscalizadores y grupos ambientalistas. Poduje subrayó que no se tolerarán paralizaciones de proyectos habitacionales o de infraestructura crítica por hallazgos arqueológicos o protección de especies vegetales, citando como ejemplos negativos la dilación en la entrega de viviendas para la reconstrucción en Viña del Mar por un belloto del norte o el Hospital de La Unión por restos arqueológicos encontrados durante la ejecución de las obras.

"Si en una excavación encuentran un cántaro, vamos a tener que seguir con la excavación y yo voy a tener que ver el tema en paralelo, pero no me pueden paralizar la obra. Ese es el mandato y lo vamos a ejercer con toda la potestad legal", afirmó.

"Barrios transitorios"

Respecto a la operatividad del gasto fiscal, Poduje descartó la creación de cargos políticos especiales. "Vamos a eliminar las figuras de los gerentes, zares o delegados presidenciales de reconstrucción, no sirven para nada", sostuvo. En su lugar, la estrategia se basará en empoderar a los equipos técnicos regionales y reincorporar a funcionarios con experiencia en el proceso del 27F.

El plan incorpora una estrategia de asentamiento en "barrios transitorios", para los cuales explicó, se gestionarán terrenos mediante donaciones o uso de suelo fiscal, para instalar viviendas provisionales con servicios básicos mientras se demuelen las estructuras dañadas. Este modelo busca evitar los procesos de expropiación o utilizarlo cuando no existan vías alternativas.

Una vez construidos los conjuntos definitivos, las familias serán trasladadas y los terrenos que fueron usados de manera transitoria, se reconvertirán en nuevos proyectos habitacionales para absorber la demanda de allegados y arrendatarios, atacando de paso, el déficit habitacional estructural de la región.

En el caso específico del sector Ríos de Chile en la comuna de Penco, Poduje adelantó que ya existe un terreno gestionado por el municipio para iniciar este proceso de tránsito habitacional sin desarraigo, que gracias al apoyo de empresas Arauco permitirá ejecutar las laboras de reconstrucción.

Sentido de urgencia

Aunque el traspaso de mando aún no se concreta, Poduje urgió a la actual administración a acelerar la gestión de viviendas de emergencia. "Necesitamos urgente 2.500 viviendas de emergencia. Vienen las lluvias fuertes en mayo y tenemos gente viviendo en cerros que, sin sacos de arena ni techo, van a tener problemas serios", advirtió.

De acuerdo a información de la Dirección Meteorológica de Chile y Senapred, para este viernes 30, se precipitaciones de entre 25 y 35 milímetros en las zonas costeras.

Finalmente, el futuro ministro puso su cargo a disposición del cumplimiento de las metas. Consultado por la "fecha fatal" de abril para la entrega de subsidios y el inicio de obras, fue categórico: "Si nosotros no cumplimos los plazos, el Presidente me tiene que echar. Si yo no cumplo, me tengo que ir".