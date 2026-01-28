Quiroz debuta en foro internacional y ratifica cambios en permisos y sanciones a funcionarios que actuen discrecionalmente para frenar inversiones

El futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast aseguró, ante la comunidad internacional, que la futura administración buscará avanzar en un instrumento similar al DL 600, para atraer y proteger a los inversionistas extranjeros.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se está realizando en Panamá, fue el escenario en el que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo su debut ante sus pares internacionales.

Y es que el futuro jefe de la billetera fiscal de José Antonio Kast participó en el conversatorio “La agenda de crecimiento: inversión, productividad y transformación productiva”, donde compartió escenario con Davendranath Tancoo, ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago; Denisse Azucena Miralles, ministra de Economía y Finanzas de Perú; Dennis Cornwall, ministro de Finanzas de Granada; y el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera y director de Clapes UC, Felipe Larraín, quien moderó la conversación.

Consultado por los desafíos locales, como la baja productividad y los acotados niveles de crecimiento, Quiroz, fiel a su estilo, dijo que “el crecimiento es un tema central, porque al final con crecimiento se resuelve todo y sin crecimiento no se resuelve nada”.

El economista planteó que existen tres elementos centrales que explican cómo crece un país, elementos que, a su juicio, en Chile están “erosionados”, y que corresponden a la libertad de permisos, de emprender y la dignidad.

“En Chile esas tres cosas las hemos erosionado a lo largo de los últimos 30 años y con mucha fuerza en los últimos 15. Hemos ido plagando la economía de marañas regulatorias y de permisos en todos los ámbitos. Hemos ido cargando a los ciudadanos y a las empresas con impuestos”, dijo, asegurando que abordarán estos tres temas.

“Cosas estúpidas”

Tal como ha sido la tónica en otras exposiciones de Quiroz, en esta oportunidad volvió a plantear que la permisología será un tema crucial en la próxima administración.

“Chile tiene un sistema bastante sofisticado de evaluación ambiental, y quiero decir que no los vamos a cambiar, pero sí lo vamos a administrar racionalmente”, aseguró.

Y volvió a mencionar que en el país existen US$ 12 mil millones en proyectos aprobados ambiental y técnicamente, que están detenidos por algún tipo de reclamación.

“Esos son casi 4 puntos de inversión sobre PIB, que están ahí guardados. Como en otros países, Chile tiene una maraña regulatoria en materia de construcción, que nuestra estimación es que eleva los costos de construcción en un 10% - 15%. Y recordemos que la construcción, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, es más o menos el 70% de la formación bruta de capital fijo. Bueno, esa es otra medida que vamos a hacerla de inmediato; se puede hacer por la vía reglamentaria. Tenemos algunas cosas bien estúpidas en otros sectores”, dijo, cuestionando las problemáticas que se han dado en algunos proyectos, como las líneas de Metro en construcción.

En esa línea, el futuro secretario de Estado agregó que se busca adoptar diversas medidas para, por un lado, agilizar las inversiones, pero, al mismo tiempo, hacerlo de manera eficiente.

“El crecimiento no está en el materialismo, no está en que hay cobre o no hay cobre. Si no hay cobre, vamos a inventar otra cosa. Está en las personas, en cómo se organizan nuestras sociedades para aprovechar sus recursos y en eso estamos muy, muy entusiasmados, muy empeñosos, pero además con un listado muy concreto de las cosas que pensamos implementar desde el día uno”, aseguró.

Retomar el DL 600

A modo de cierre, y tras la intervención de las otras autoridades, Larraín consultó a los expositores por su fórmula para destrabar la inversión. A esto, Quiroz contestó que la clave está en la certidumbre y la seguridad, y que por ello implementarán un mecanismo similar al extinto DL 600, un estatuto que consagraba una serie de garantías para los inversionistas extranjeros, como invariabilidad tributaria.

“Las inversiones arrancan cuando hay certidumbre. Chile tuvo durante muchos años lo que se llamó el DL 600. Veníamos saliendo de un período convulso y fue un contrato con la nación, de los cuales Panamá, de hecho, fue gran usuario. Nosotros vamos a procurar restituir un mecanismo similar a ese, que dé esa seguridad y también ampliar esa seguridad a otros ámbitos, a la protección respecto de acciones discrecionales por parte de algunos funcionarios y la seguridad respecto de la integridad”, dijo Quiroz.