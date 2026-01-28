Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Quiroz debuta en foro internacional y ratifica cambios en permisos y sanciones a funcionarios que actuen discrecionalmente para frenar inversiones

El futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast aseguró, ante la comunidad internacional, que la futura administración buscará avanzar en un instrumento similar al DL 600, para atraer y proteger a los inversionistas extranjeros.

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 17:20 hrs.

José Antonio Kast Ministro de Hacienda economia chilena crecimiento Carolina León
<p>Quiroz debuta en foro internacional y ratifica cambios en permisos y sanciones a funcionarios que actuen discrecionalmente para frenar inversiones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
2
Mercados

Dólar revierte caída y cierra sobre $ 865 por compras globales luego de que Bessent descartara intervenir en favor del yen japonés
3
Economía y Política

Pablo Eguiguren aterriza como actor clave para enfrentar los permisos en la cartera de Economía de Kast
4
Empresas

Exjefe de gabinete del MTT asumiría como subsecretario de Transportes
5
Mercados

Bolsa chilena retiene sus máximos al cierre, previo a que la Fed mantuviera sin cambios las tasas de interés en EEUU
6
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
7
DF LAB

Los detalles del proyecto de fábrica de drones que busca fortalecer la soberanía tecnológica de Chile
8
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete