Desde Panamá, exministro Marcel respalda el despliegue de los futuros ministros de Kast en foro económico

El extitular de Hacienda advirtió que América Latina es la región del mundo que tiene la menor proporción de comercio intrarregional, por lo que consideró que "tenemos mucho que construir" de la forma más pragmática posible.

Uno de los chilenos que también asistió al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se realiza en Panamá, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), fue el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Mario Marcel.

Frente al despliegue de cuatro futuros ministros (Jorge Quiroz en Hacienda, Daniel Mas en Economía y Minería, Ximena Rincón en Energía y Francisco Pérez Mackenna en Cancillería) que están acompañando al Presidente electo, José Antonio Kast, el exjefe de las finanzas públicas respaldó la iniciativa del mandatario previo a su llegada a La Moneda. "Este es un encuentro económico de la región, así que es muy útil que venga el Presidente con su equipo económico, que tenga la capacidad de anticipar algunas cosas de lo que va a ser su período", dijo.

Consultado por el mensaje que se ha instalado de mantener las relaciones y que remarcó Kast tras el encuentro sostenido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Marcel recalcó que lo importante es que se está hablando de relaciones económicas entre países de América Latina.

Según aseguró, América Latina es la región del mundo que tiene la menor proporción de comercio intrarregional. En otras palabras, explicó, "somos la región que está menos integrada en su comercio. Además, las cadenas de valor, es decir, cuando un producto va pasando por distintas etapas de desarrollo, no están dentro de la región en su mayoría. Entonces, tenemos mucho que construir, pero eso hay que hacerlo de la manera más pragmática posible".

Marcel afirmó que "Brasil tiene un planteamiento que ya ha priorizado el Gobierno del Presidente Lula, que es el tema de la integración física, los corredores bioceánicos. Se ha ido dando pasos en esa dirección. Entiendo que fue un tema importante en la reunión con el Presidente electo, así que ojalá que eso pueda ser una iniciativa que siga adelante".