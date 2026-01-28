Desde Panamá, exministro Marcel respalda el despliegue de los futuros ministros de Kast en foro económico
El extitular de Hacienda advirtió que América Latina es la región del mundo que tiene la menor proporción de comercio intrarregional, por lo que consideró que "tenemos mucho que construir" de la forma más pragmática posible.
Noticias destacadas
Uno de los chilenos que también asistió al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se realiza en Panamá, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), fue el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Mario Marcel.
Frente al despliegue de cuatro futuros ministros (Jorge Quiroz en Hacienda, Daniel Mas en Economía y Minería, Ximena Rincón en Energía y Francisco Pérez Mackenna en Cancillería) que están acompañando al Presidente electo, José Antonio Kast, el exjefe de las finanzas públicas respaldó la iniciativa del mandatario previo a su llegada a La Moneda. "Este es un encuentro económico de la región, así que es muy útil que venga el Presidente con su equipo económico, que tenga la capacidad de anticipar algunas cosas de lo que va a ser su período", dijo.
Consultado por el mensaje que se ha instalado de mantener las relaciones y que remarcó Kast tras el encuentro sostenido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Marcel recalcó que lo importante es que se está hablando de relaciones económicas entre países de América Latina.
Según aseguró, América Latina es la región del mundo que tiene la menor proporción de comercio intrarregional. En otras palabras, explicó, "somos la región que está menos integrada en su comercio. Además, las cadenas de valor, es decir, cuando un producto va pasando por distintas etapas de desarrollo, no están dentro de la región en su mayoría. Entonces, tenemos mucho que construir, pero eso hay que hacerlo de la manera más pragmática posible".
Marcel afirmó que "Brasil tiene un planteamiento que ya ha priorizado el Gobierno del Presidente Lula, que es el tema de la integración física, los corredores bioceánicos. Se ha ido dando pasos en esa dirección. Entiendo que fue un tema importante en la reunión con el Presidente electo, así que ojalá que eso pueda ser una iniciativa que siga adelante".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios
La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.
Cifras preocupantes: población de Chile superará los 20 millones este año, pero comenzará a reducirse a mediados de la próxima década
Acorde al INE, desde 2036 se proyecta una disminución en la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete