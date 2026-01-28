Kast tras reunión con Lula: "Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido, es distinto cuando uno representa un país"

En Panamá, junto a tres de sus futuros ministros, el presidente electo conversó con el mandatario brasileño respecto a integración regional, energía y seguridad.

Como una "muy buena reunión bilateral" calificó la noche de este martes el presidente electo José Antonio Kast el encuentro que sostuvo en Panamá con el Mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la gira del republicano por Centroamérica previo a asumir en La Moneda el próximo 11 de marzo.

En la cita, que se extendió por cerca de dos horas, Kast fue acompañado por tres de sus futuros secretarios de Estado: Trinidad Steinert (Seguridad), Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores) y Energía (Ximena Rincón). Mientras, por el lado brasileño, también participaron ministros quienes intercambiaron contactos con las autoridades chilenas para continuar conversando temas de interés.

"Esta es una relación de Estados. Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa un país y cada uno se instala en su país y busca lo mejor para sus compatriotas", lanzó Kast tras el encuentro.

En esa línea, el Presidente electo recalcó que el interés está en que a ambas naciones "les vaya muy bien, que a Latinoamérica le vaya bien y eso trasciende cualquier diferencia política, ideológica que podamos tener, porque lo que nos mueve a todos es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas".

Respecto a lo abordado en la reunión, Kast indicó que los corredores de integración están avanzando, destacando el denominado "Capricornio", el cual potenciará las relaciones comerciales. Sumó que se conversó mucho respecto a energía, principalmente renovable, donde Rincón explicó lo que se está haciendo y cómo poder integrar este tópico entre los distintos países.

Se trató también cómo fortalecer la industria del turismo y la industria tecnológica. Y, además, la seguridad. Sobre este último punto, señaló: "Hoy día hay una amenaza a todas nuestras naciones por el crimen organizado y eso es algo que tiene que trabajarse en conjunto. Nosotros no sacamos nada en Chile si combatimos el crimen organizado, si en otras naciones tienen alguna facilidad para generar sus actos delictivos".

Por lo tanto, añadió, "esta reunión refleja un estilo de Gobierno que nosotros queremos impulsar, que es de unidad. Así como potenciamos la unidad nacional en temas legislativos en unidad de un gabinete amplio, también buscamos la unidad latinoamericana desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas".

Kast dijo valorar lo conversado sobre avanzar en los corredores que pasan por Bolivia, Paraguay, Argentina, porque "eso redunda en mayor inversión, mayor crecimiento de nuestras naciones".

Sigue la gira

La agenda del presidente electo continúa. Su estadía en Panamá continuará este miércoles participando en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), instancia donde estará junto a otros Mandatarios de la región.

Luego, visitará las esclusas del Canal de Panamá; y por la tarde tendrá cuatro reniones: con la delegación de Estados Unidos; con el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados; con el secretario general de la OEA; y con la Asociación de Empresarios Iberoamericanos.

Su periplo lo llevará a El Salvador donde el viernes tendrá una serie de actividades. Allí se reunirá con el presidente Nayib Bukele y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).