Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Kast tras reunión con Lula: "Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido, es distinto cuando uno representa un país"

En Panamá, junto a tres de sus futuros ministros, el presidente electo conversó con el mandatario brasileño respecto a integración regional, energía y seguridad.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 22:41 hrs.

José Antonio Kast Brasil Chile Presidente Karen Peña
<p>Kast tras reunión con Lula: "Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido, es distinto cuando uno representa un país"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
2
Empresas

Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas
3
Empresas

Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
4
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
5
Mercados

Siguen los movimientos en Falabella: sociedad ligada a familia Del Río vende más de US$ 75 millones en acciones y cede el 0,4% de su participación
6
Empresas

Chomali hace su debut como futura ministra de Salud mientras se define al próximo director de Fonasa
7
Mercados

Más allá de Latam y Falabella, las otras empresas en que las AFP buscan directores
8
Empresas

Exjefe de gabinete del MTT asumiría como subsecretario de Transportes
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete