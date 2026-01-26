El foro económico que reunirá a Kast con líderes mundiales en su última parada en la gira a Centroamérica
Este miércoles el Presidente electo estará en un evento que reunirá a los presidentes de Panamá, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Jamaica. Además, participará Jorge Quiroz, en una conversación moderada por Felipe Larraín.
Un selecto grupo de personalidades serán parte del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se realizará en Panamá, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la última parada de la gira por Centroamérica que comenzó el sábado el Presidente electo José Antonio Kast.
Este foro -que se realizará este miércoles y jueves en Ciudad de Panamá- reunirá a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para abordar los desafíos más urgentes de la región y construir soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión, la competitividad y la modernización de América Latina y el Caribe.
Según se ha planteado, las conversaciones estarán orientadas a subrayar el rol estratégico del sector privado y a profundizar en temas como la promoción de inversiones sostenibles y modernización de infraestructuras, el avance articulado de las transiciones verde, digital y energética, el fortalecimiento de alianzas público-privadas como palanca esencial para el desarrollo regional.
¿En qué contexto participará Kast? Este miércoles, entre 08.30 y 11.05 horas, estará en una sesión inaugural participando con seis líderes mundiales. Figuran los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Bernardo Arévalo (Guatemala). También está en agenda el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. Eso sí, quien abrirá los fuegos del foro será el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.
Otro dato interesante de la jornada donde participará el Mandatario es que cerca del mediodía se presentará un análisis del panorama económico de América Latina y el Caribe. Ese espacio tendrá dos sesiones con diferentes invitados, las que serán moderadas por el exministro de Hacienda, Felipe Larraín.
De acuerdo al objetivo de la instancia, la conversación pondrá en perspectiva los equilibrios que hoy definen la agenda: cómo preservar la credibilidad y la previsibilidad mediante marcos fiscales sólidos, una gestión responsable de la deuda y mejoras en la calidad y eficiencia del gasto, al tiempo que se recuperan márgenes para impulsar un crecimiento más dinámico y sostenible.
Y, precisamente en la segunda sesión denominada "La agenda de crecimiento: inversión, productividad y transformación productiva", participará el futuro jefe de las finanzas públicas del Gobierno de Kast, Jorge Quiroz. También lo acompañarán ministros de Finanzas de Trinidad y Tobago, Perú y Granada.
Otro chileno que participará en actividades que contempla el foro son el expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien será panelista en un panel donde se abordará cómo construir una nueva agenda estratégica compartida que trascienda los esquemas tradicionales de cooperación y se apoye con intereses mutuos en materia de comercio e inversión, seguridad energética y alimentaria, acción climática, transformación digital y defensa del multilateralismo.
La voz del sector privado estará representada en una de las actividades por la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez; y el sector minero por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco.
