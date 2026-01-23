Kast afina últimos detalles de gira a Centroamérica y ficha a ejecutivo de Colbún como su principal asesor legal

El Presidente electo tendrá su cuarta salida internacional, en la que visitará República Dominicana, El Salvador y Panamá, acompañado por parte de su gabinete presentado el pasado martes. Además, estará presente en el anuncio de las subsecretarías el próximo viernes.

El Presidente electo de la República, José Antonio Kast, cerró los detalles de la gira que realizará por Centroamérica a partir de este sábado, la que en sus palabras tendrá como objetivo “generar relaciones internacionales para que Chile tenga mayor inversión y tengamos mejor calidad de vida.”

En la gira, el mandatario estará acompañado de los futuros ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; Economía y Minería, Daniel Mas; Energía, Ximena Rincón; Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; y de Seguridad, Trinidad Steinert.

El futuro jefe de Estado iniciará su periplo con la visita a la frontera entre República Dominicana y Haití, con el foco en entender el funcionamiento del control fronterizo.

El mandatario electo además se reunirá con su homólogo dominicano Luis Abinader, quien comenzó en octubre de 2024 una deportación masiva de migrantes irregulares haitianos. A octubre de 2025, un año después del mandato, la Dirección General de Migración (DGM) del país caribeño había repatriado un total de 370.240 haitianos en situación migratoria irregular.

El siguiente país en la agenda es El Salvador, donde Kast se reunirá con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Además, el republicano tiene intenciones de conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel de máxima seguridad, la que se estima cuenta actualmente entre 15.000 y 20.000 internos, ligados a pandillas presentes en Centroamérica.

La gira culmina en Panamá, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En este encuentro, Kast compartirá junto con otros líderes mundiales como los presidentes de Brasil, Lula da Silva; Ecuador, Daniel Noboa; y de Bolivia, Rodrigo Paz, los que también están invitados al encuentro económico. A este sentido, Rincón asistirá en calidad de senadora.

Se afina anuncio de subsecretarías

Kast volverá a Chile el martes 27, tres días antes de la presentación de los titulares de las subsecretarías del Gobierno Central este próximo viernes 30 de enero, cuyos candidatos comenzaron a tener reuniones con los futuros ministros este miércoles, un día después de la presentación del gabinete.

Fuentes del entorno de Kast señalan que existe la posibilidad de una ceremonia en la que se nombrará a cada uno de los 40 elegidos, con gabinete y Presidente electo presentes.

Quien también se refirió a las reuniones de definición de subsecretarías fue la próxima ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, quien confirmó que las reuniones van “bien, muy bien”. Además, sobre la gira afirmó que esta va en línea de “seguir avanzando una agenda muy potente, y que a partir del 11 de marzo se va a notar una gran diferencia”.

En la presente jornada, además se confirmó que el próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau viajará hoy a la zona afectada por los incendios, que comenzaron el pasado viernes 16.

El abogado de Kast

Durante esta jornada, se confirmó que el actual gerente legal de la eléctrica Colbún, Rodrigo Pérez Stiepovic, arribará a un alto cargo en el Palacio de La Moneda, donde será el principal asesor legal del Presidente electo en el denominado Segundo Piso.

El abogado es cercano a Kast, ya que fueron compañeros de promoción en la carrera de Derecho en la Universidad Católica durante los 80.

El ejecutivo de la eléctrica del grupo Matte -cargo al que renunció hace algunas semanas tras casi dos décadas- ha sido un asiduo participante de reuniones en la Oficina del Presidente Electo (OPE) luego del triunfo del próximo jefe de Estado en la segunda vuelta del pasado 14 de diciembre.