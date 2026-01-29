Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas

"Esta acción se aplicó como una medida de extrema urgencia frente a la permanente negativa del sindicato por deponer sus acciones ilegales", indicó la minera de Capstone Copper.

A 27 días de la huelga del Sindicato N°2 y tras haber presentado ayer una nueva propuesta a los trabajadores, la minera Mantoverde de la canadiense Capstone Copper logró ingresar a través de helicópteros a la planta desalinizadora que abastece la operación y que desde hace 11 días se encontraba bloqueada por los huelguistas.

Según informó la misma compañía en un comunicado, se realizó "el ingreso de personal de mantenimiento y funcionarios a las instalaciones a través de un operativo aéreo que contó con todas las medidas de seguridad respectivas".

"Esta acción se aplicó como una medida de extrema urgencia frente a la permanente negativa del sindicato por deponer sus acciones ilegales y prácticas antisindicales en la huelga, que lleva más de 26 días y que se ha traducido en la toma de la planta y el bloqueo de todos sus accesos", indicó Mantoverde.

Cabe recordar que desde el inicio de la huelga, el 2 de enero, tanto la empresa com el sindicato liderado por Eduardo Clavería se han enfrentado a través de declaraciones públicas respecto de la situación en terreno y los verdaderos efectos de la paralización en la faena minera.

Respecto del caso de la desalinizadora -ubicada a 40 kilómetros del yacimiento- que abastece el 100% del agua de Mantoverde, la notaria María Carolina Vilches Guggiana constató de forma presencial el bloqueo. Asimismo, el Colegio de Periodistas de Atacama denunció agresiones y amedrantamiento a un colega que reporteaba en el lugar, donde huelguistas encapuchados lo obligaron a eliminar el material recopilado.

La compañía ha recurrido a los tribunales de justicia, los que decretaron una Orden de No Innovar que prohíbe al sindicato este tipo de actos. Asimismo, desde el 26 de diciembre existe autorización legal para la incorporación de equipos de emergencia y la prestación de servicios mínimos, sin embargo, "las autoridades pertinentes aún no han habilitado la implementación de dichas medidas, por lo que la compañía insiste en que se revise el tema a la brevedad", declaró la minera este jueves.

Nueva propuesta

Este miércoles, Mantoverde presentó una tercera y última oferta a la dirigencia del sindicato de 643 trabajadores, que contempla un bono de término de conflicto de $ 15 millones por operario, además de aumentos en beneficios y un reajuste salarial único de 1%.

Tras revisar la oferta, el sindicato comentó que "implica un retroceso enorme respecto de las condiciones contenidas en la oferta del 8 de enero último, tanto en las condiciones permanentes, como asimismo el bono de término".

"No sólo eso, sino que esta propuesta es sustancialmente menor a la acordada con dos sindicatos minoritarios, en temas relevantes como sueldo base y bonos de término, quedando en evidencia ahora más que nunca que la empresa busca castigar a los trabajadores que hacen ejercicio legítimo de su derecho fundamental de huelga", agregó.

La nueva opción se presentará a las bases este jueves y será votada en un plazo de hasta 5 días.

Mantoverde es una mina a cielo abierto ubicada en la Región de Atacama, cuya propiedad es un 70% de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals Corporation. Anualmente, produce del orden de 100 mil toneladas de cobre y, según declaró la misma compañía ante el bloqueo de la desalinizadora, la faena se encuentra en fase crítica, con prácticamente la totalidad de la producción de cobre diaria comprometida.