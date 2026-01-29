Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
"Esta acción se aplicó como una medida de extrema urgencia frente a la permanente negativa del sindicato por deponer sus acciones ilegales", indicó la minera de Capstone Copper.
Noticias destacadas
A 27 días de la huelga del Sindicato N°2 y tras haber presentado ayer una nueva propuesta a los trabajadores, la minera Mantoverde de la canadiense Capstone Copper logró ingresar a través de helicópteros a la planta desalinizadora que abastece la operación y que desde hace 11 días se encontraba bloqueada por los huelguistas.
Según informó la misma compañía en un comunicado, se realizó "el ingreso de personal de mantenimiento y funcionarios a las instalaciones a través de un operativo aéreo que contó con todas las medidas de seguridad respectivas".
"Esta acción se aplicó como una medida de extrema urgencia frente a la permanente negativa del sindicato por deponer sus acciones ilegales y prácticas antisindicales en la huelga, que lleva más de 26 días y que se ha traducido en la toma de la planta y el bloqueo de todos sus accesos", indicó Mantoverde.
Cabe recordar que desde el inicio de la huelga, el 2 de enero, tanto la empresa com el sindicato liderado por Eduardo Clavería se han enfrentado a través de declaraciones públicas respecto de la situación en terreno y los verdaderos efectos de la paralización en la faena minera.
Respecto del caso de la desalinizadora -ubicada a 40 kilómetros del yacimiento- que abastece el 100% del agua de Mantoverde, la notaria María Carolina Vilches Guggiana constató de forma presencial el bloqueo. Asimismo, el Colegio de Periodistas de Atacama denunció agresiones y amedrantamiento a un colega que reporteaba en el lugar, donde huelguistas encapuchados lo obligaron a eliminar el material recopilado.
La compañía ha recurrido a los tribunales de justicia, los que decretaron una Orden de No Innovar que prohíbe al sindicato este tipo de actos. Asimismo, desde el 26 de diciembre existe autorización legal para la incorporación de equipos de emergencia y la prestación de servicios mínimos, sin embargo, "las autoridades pertinentes aún no han habilitado la implementación de dichas medidas, por lo que la compañía insiste en que se revise el tema a la brevedad", declaró la minera este jueves.
Nueva propuesta
Este miércoles, Mantoverde presentó una tercera y última oferta a la dirigencia del sindicato de 643 trabajadores, que contempla un bono de término de conflicto de $ 15 millones por operario, además de aumentos en beneficios y un reajuste salarial único de 1%.
Tras revisar la oferta, el sindicato comentó que "implica un retroceso enorme respecto de las condiciones contenidas en la oferta del 8 de enero último, tanto en las condiciones permanentes, como asimismo el bono de término".
"No sólo eso, sino que esta propuesta es sustancialmente menor a la acordada con dos sindicatos minoritarios, en temas relevantes como sueldo base y bonos de término, quedando en evidencia ahora más que nunca que la empresa busca castigar a los trabajadores que hacen ejercicio legítimo de su derecho fundamental de huelga", agregó.
La nueva opción se presentará a las bases este jueves y será votada en un plazo de hasta 5 días.
Mantoverde es una mina a cielo abierto ubicada en la Región de Atacama, cuya propiedad es un 70% de Capstone Copper y un 30% de Mitsubishi Minerals Corporation. Anualmente, produce del orden de 100 mil toneladas de cobre y, según declaró la misma compañía ante el bloqueo de la desalinizadora, la faena se encuentra en fase crítica, con prácticamente la totalidad de la producción de cobre diaria comprometida.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
MOP recibe cinco ofertas para diseñar ampliación del aeropuerto de Santiago que triplicará su capacidad
La licitación contempla el anteproyecto referencial que definirá el diseño base de un tercer terminal de pasajeros, una tercera pista, nuevo terminal de carga y un sistema de transporte interno que se conectará con la línea 7 del Metro.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
La desocupación nacional baja a 8% en el trimestre octubre-diciembre de 2025 y regresa a los niveles mínimos con que partió ese año
El INE informó que en 12 meses, la tasa registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales (pp.) producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%).
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete