Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Indemnización a todo evento

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

En relación con el estudio de los investigadores del CEP, Sarita Undurraga y Fernando Bastidas, reseñado en la edición del 28 de enero en DF, me parece importante señalar que la discusión de una indemnización a todo evento debiera darse necesariamente de la mano de la modificación de las causales de despido contenidas en el Código del Trabajo, buscando que se permita a las empresas poner término a los contratos de trabajo de aquellos colaboradores que, consistentemente, presentan un mal desempeño y terminan convirtiéndose en un costo para la compañía.
Si se quiere obligar a la empresa a provisionar los costos del término del contrato de trabajo sin importar cuál sea su causa, parece razonable que se le permita terminar, justificadamente, con el costo que significa un trabajador de bajo rendimiento que, tras esfuerzos razonables y documentados, no logra mejorarlo.

Agustín Alessandri B.
Abogado, Socio Bascuñán y Compañía Limitada

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ingeniero con pasos por Mainstream, Sigdo Koppers y Transelec: el nombre que asoma como próximo subsecretario de Ximena Rincón en Energía
2
Empresas

Además de perder el contrato con Metro, la china CRCC pone en duda viabilidad de la Ruta Talca-Chillán
3
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
4
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
5
DF LAB

Chileno radicado en Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
6
Economía y Política

Quiroz debuta en foro internacional y ratifica cambios en permisos y sanciones a funcionarios que actuen discrecionalmente para frenar inversiones
7
Regiones

"Familias tienen prioridad sobre árboles o piedras": futuro ministro de Vivienda dice que reconstrucción del Biobío no se paralizará por grupos ambientalistas ni hallazgos arqueológicos
8
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
VER MÁS
VER MÁS