Independencia y homicidios

Cartas

Señor Director:

En relación a la carta publicada ayer en Diario Financiero que menciona una baja en los delitos en Independencia, se hace necesario contrastar esa información con evidencia realista basada en datos recientes de Carabineros. A pesar de las afirmaciones de disminución de delitos, los indicadores muestran una realidad alarmante que no puede ser ignorada.

En la última semana, los datos indican que, aunque algunos delitos como las lesiones y robos han mostrado disminuciones, los homicidios han aumentado significativamente. Este año, ya se han registrado 9, un aumento del 800% en comparación con el año anterior. Estos números son históricos y preocupantes, posicionando a Independencia como un foco de violencia extrema.

En términos históricos, desde 2019 a la fecha, los homicidios han mostrado una tendencia preocupante, con un umbral rojo de 6,89, indicando niveles extremadamente altos de violencia, mientras que las lesiones han aumentado un 20,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

Independencia no puede ser vista como un lugar seguro mientras se mantengan estas tasas delictivas o mientras los vehículos de seguridad no puedan salir a hacer sus rondas por falta de bencina. Ignorar la gravedad de la situación no solo es irresponsable, sino también peligroso para la comunidad.

Agustín Iglesias

Concejal de Independencia