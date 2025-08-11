Click acá para ir directamente al contenido
Jóvenes y empleo: cómo pasar del discurso a la acción

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Hace unos días, se conocieron cifras que deberían preocuparnos a todos. El desempleo en Chile alcanzó a 8,9%, de acuerdo con el INE, mientras que la tasa de desocupación juvenil casi lo duplicó, llegando a 16,7%, según datos del Injuv. No se trata solo de estadísticas: son miles de sueños postergados y talentos que, como sociedad, estamos dejando pasar. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿qué rol estamos asumiendo desde el sector privado para revertir esta realidad? ¿Estamos generando oportunidades formales y dignas para facilitar su acceso y desarrollo en el mundo del trabajo?

La colaboración entre empresas, gobiernos, instituciones educativas y la sociedad civil es clave para construir un país más cohesionado que brinde oportunidades para todos. Impulsar su inclusión no solo contribuye a fortalecer el tejido productivo del país y dinamizar la economía, además disminuye la pobreza, promueve la movilidad social y ayuda a prevenir conductas de riesgo social y enfermedades de salud mental.

Desde el sector privado podemos crear entornos laborales más flexibles, que valoren el potencial sobre la experiencia previa, que permitan compatibilizar estudios y trabajo, como es el modelo suizo de educación dual, y que reconozcan que cada joven que se incorpora al mercado laboral es también una inversión para el desarrollo de Chile.

Rodrigo Camacho

Presidente Ejecutivo de Nestlé Chile

