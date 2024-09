¿Jubilarme? ¿Yo? ¿Solo porque tengo 80 años?

Columnistas

Pilita Clark

Pilita Clark

LinkedIn es normalmente un oasis plácido en el efervescente hervidero de conversaciones en las redes sociales. Pero se llenó de controversia hace unos días cuando uno de sus usuarios publicó un gráfico que mostraba las diferentes etapas de la vida laboral que habían aparecido en la sección de orientación profesional del sitio de búsqueda de empleo, Indeed.com.

El gráfico afirmaba que, cuando tenían entre 21 y 25 años, las personas estaban en la etapa de “exploración”. Entre 45 y 55 años, estaban en la “etapa final de su carrera”. Y una vez que llegaban a la etapa entre 55 a 65 años, habían llegado a su “declive”.

Los expertos dicen que los empleados mayores de 50 años tienen el doble de probabilidades de tener dificultades para encontrar un nuevo trabajo si son despedidos.

Los lectores, como era de esperar, se quedaron atónitos. “Simplemente espantoso”, “impactante” y “¡Eso es una locura!”, escribieron, mientras Indeed se apuró a retirar el artículo, insistiendo que nunca debería haberse publicado o incluso escrito.

“Nos disculpamos profundamente por el contenido que niega erróneamente el importante papel que desempeñan los trabajadores en cada etapa de su carrera”, me dijo el sitio de búsqueda de empleo. “Los trabajadores mayores en particular son líderes, mentores y contribuyentes vitales y muy valorados en el lugar de trabajo”.

Esto, por desgracia, es una tontería. El edadismo está muy extendido en el lugar de trabajo, suponiendo que los empleados mayores incluso puedan conservar un trabajo.

Los expertos dicen que los empleados mayores de 50 años tienen el doble de probabilidades de tener dificultades para encontrar un nuevo trabajo si son despedidos. Los mayores de 65 años son el segundo grupo con más probabilidades de tener un contrato de cero horas -en el cual el empleador no está obligado a proporcionar un número mínimo de horas de trabajo al empleado- después de los jóvenes de 16 a 24 años.

Esto es frustrante teniendo en cuenta que, a pesar de los estereotipos, los baby boomers no tienen un nivel de ingresos uniforme. Las personas de Inglaterra que tienen entre 60 y 64 años tienen las tasas de pobreza más altas entre los adultos de cualquier edad, dice el Centro para un Mejor Envejecimiento del Reino Unido.

El problema no muestra signos de alivio, dado el tsunami demográfico de los baby boomers que tienen entre 59 y 77 años.

Además, si le preguntas a ChatGPT: “¿Cuáles son las principales etapas por las que pasas en una carrera?”, te dará una respuesta muy similar a la del gráfico de Indeed, así que no te sorprendas si algún “productor de contenido” despistado la usa en algún lugar nuevamente.

Ésta es una de las razones por las que me ha animado la cantidad de octogenarios con los que me he topado recientemente que no sólo están trabajando sino que insisten en que no tienen planes de jubilarse.

“Lo hago porque me gusta”, le dijo el economista financiero de 85 años Eugene Fama a uno de mis colegas que le preguntó por qué seguía con eso cuando se conocieron en la oficina de Fama en la Universidad de Chicago.

El actor Sir Ian McKellen también tiene 85 años y tampoco está convencido de los méritos de dejarlo todo. “Seguiré haciéndolo mientras las piernas, los pulmones y la mente sigan funcionando”, le dijo a un entrevistador hace unas semanas.

Otros están haciendo cola para unirse a ellos. “Mientras que me encante, seguiré haciéndolo, sin duda”, dijo recientemente el profesor Tim Spector, de 66 años, cofundador del programa de nutrición personalizada Zoe, a un escritor que le había preguntado si seguiría trabajando otros 20 años.

Estas personas tienen suerte. Trabajan porque lo disfrutan. ¿Y por qué no? Como me dijo Richard Ross, de 82 años, presidente de la organización benéfica de investigación sanitaria Rosetrees, trabajar mantiene activo el cerebro, te permite estar en contacto con gente interesante y evita que te aburras. “No creo que seguiría vivo si me hubiera jubilado a los 65”, dijo.

Pero otros empleados mayores siguen trabajando por la misma razón que las personas de todas las edades: necesitan el dinero.

De cualquier manera, es mejor acostumbrarse a ellos porque su presencia ha ido creciendo de forma constante.

En 2023, había 527.600 personas de 65 años o más trabajando a tiempo completo en el Reino Unido. Eso representa el 4,3% de todas las personas en ese grupo de edad, lo que representa un aumento comparado al 2,7% en 2010.

Aun así, si tienes veintitantos años y estás leyendo esto pensando que nunca va a tener una carrera si todos estos acaparadores de empleos que envejecen se quedan hasta los 80, no temas.

Se estima que el año pasado solo 13.700 personas de 80 años o más tenían un trabajo a tiempo completo en el Reino Unido. Eso es un insignificante 0,06% de todos los trabajadores a tiempo completo, incluso si es un aumento respecto del 0,04% de una década antes.

Y el punto más importante es éste: cualquier trabajador mayor que hubiera visto un gráfico afirmando que una persona de 55 años estaba en declive, seguramente hubiera intervenido y habría salvado a sus jefes la idiotez de publicarlo.