La hora de los camiones eléctricos

Señor Director:

La reciente puesta en marcha de la primera carretera eléctrica de alta potencia para camiones en la Ruta 5 Sur marca un hito para la descarbonización del transporte de carga en Chile. Durante años, la electromovilidad estuvo asociada principalmente al transporte de pasajeros, pese a que la carga pesada representa uno de los mayores desafíos para reducir emisiones. La incorporación de cargadores ultrarrápidos de hasta 600 kW permite responder a una de las principales barreras para la adopción de esta tecnología: los tiempos de carga.

Este avance se complementa con una nueva generación de camiones eléctricos diseñados para operar largas distancias con altos estándares de seguridad, desempeño y autonomía. La combinación de vehículos cada vez más eficientes e infraestructura adecuada demuestra que la electromovilidad en el transporte de carga dejó de ser una promesa para convertirse en una alternativa concreta y competitiva para la industria.

Chile cuenta con condiciones favorables para liderar esta transformación gracias a sus carreteras, una matriz energética cada vez más limpia y una geografía que permite validar tecnologías en escenarios exigentes. La discusión ya no pasa por preguntarse si los camiones eléctricos llegarán, sino por la velocidad con que seremos capaces de impulsar su adopción.

Hernán Searle

Gerente General de Trailer Logistics



