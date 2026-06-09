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La importancia de la gradualidad regulatoria

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Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Quienes recorren las carreteras entre Coquimbo y Biobío han visto cómo los parques fotovoltaicos integran el paisaje. Muchos corresponden a PMGD, proyectos que aportan cerca del 10% del sistema eléctrico nacional y han movilizado inversiones en regiones.
Por ello inquieta que la propuesta de los DS N°88 y 125, en revisión por la Contraloría, modifique las condiciones en que se realizaron estas inversiones sin una transición gradual.
Análisis técnicos entregados a la autoridad indican que, de mantenerse la propuesta, cerca del 65% de estos proyectos no generará ingresos suficientes para cumplir sus obligaciones, exponiéndolos a incumplimientos, aceleración de deuda y pérdida de viabilidad financiera. Ello afectaría 690 centrales renovables, 20.000 empleos directos y US$6.000 millones en inversiones, una cifra similar al ajuste fiscal del Gobierno.
Como gremio de generadores, compartimos la necesidad de modernizar el segmento y presentamos propuestas técnicas sin afectar la competencia, la inversión ni el empleo.
Aún existe espacio para que el Ministerio de Energía incorpore, antes de la toma de razón, los ajustes que ha señalado evaluar. Lo que hoy se resuelva sentará un precedente para la gradualidad regulatoria y la certeza jurídica de futuras inversiones.

Mauricio Utreras
Director Ejecutivo

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